Ingresa en prisión un hombre acusado de al menos tres delitos contra la libertad sexual de mujeres en Gorliz

Un joven de 24 años ha sido enviado a prisión en Gorliz acusado de al menos tres delitos contra la libertad sexual de tres mujeres, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer de 22 años ante la Ertzaintza. El 3 de septiembre, la víctima fue asaltada en Gorliz por el detenido que, de madrugada y tapado con un pasamontaña, intentó agredirla sexualmente. El asaltante huyó tras la intervención de una vecina que acudió a ayudar a la joven.

Tras su identificación, la Ertzaintza detuvo al asaltante, y él mismo confesó a los agentes otro hecho similar ocurrido el 8 de agosto. Otra mujer de 21 años fue asaltada de la misma manera, y logró que el hombre huyera.

La investigación, en la que también ha colaborado la Policía Local del municipio bizkaíno, ha identificado otro asalto realizado la misma noche, del que la víctima logró escapar en un vehículo.

El hombre fue puesto a disposición judicial, y ha sido enviado a prisión provisional. La Ertzaintza continúa la investigación para esclarecer otros delitos cometidos por el joven de la misma manera pero que no hayan sido denunciados, es decir, de noche, en zonas aisladas y utilizando un pasamontaña para ocultarse y causar pánico a las víctimas.