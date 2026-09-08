HONDARRIBIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

30 urte Alarde mistoaren alde: elkarrizketa, aurrerapausoak emateko bidea

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el Alarde público de San Marcial, en la calle San Marcia, a 30 de junio de 2026, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La fiesta celebra la victoria de los habitantes de Irún contra el ejército francés el día 30 de junio, San Marcial en el calendario católico, de 1522. A diferencia del Alarde tradicional en el Alarde público las mujeres también pueden desfilar como soldados. Unanue / Europa Press 30/6/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jaizkibelgo kideek eta erakundeetako ordezkariek Alarde publiko eta parekidea aldarrikatu dute, eta hiru hamarkadako gatazkari irtenbidea emateko elkarrizketaren alde egin dute.

Hondarribiko alardea 2024 Hondarribia Gipuzkoa Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X