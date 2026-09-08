Gipuzkoako Auzitegiak arindu egin du Iñaki Badiola Realeko presidente ohiaren aurkako zigorra
Epaileek frogatutzat jo dute enpresaburuak Twitterreko kontu klandestinoa erabili zuela magistratu, politikari eta kazetarien aurka jotzeko. Mezuen bidez, eraso gogorrak egin zituen, biktima horiei ustelkeria trama ezberdinetan sartuz. Nolanahi ere, Auzitegiak zigorra arindu du "bidegabeko atzerapenengatik".
Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioak berretsi egin du Iñaki Badiola Realeko presidente ohiak Twitterreko bi kontu erabili zituela hainbat pertsonaren aurkako kalumniak eta irainak egiteko. Epaiaren arabera, mezu horiek modu anonimoan zabaldu zituen 2017 eta 2018 artean Badiolak, epaile, magistratu, abokatu, kazetari eta politikarien aurka, tartean, Markel Olano orduko Gipuzkoako ahaldun nagusiaren kontra.
Hala ere, auzitegiak presidente ohiaren defentsaren helegitea partzialki onartu du eta banakako zigorrak murriztu ditu, prozesuak "bidegabeko atzerapenak" izan dituela argudiatuta. Horrela, zigor berriak lau hilabete eta erdiko kartzela-zigorraren eta 3.600 euroko isunen arteko tartean ezarri ditu.
Ebazpen honek funtsean aldatzen du Donostiako Instantzia Auzitegiak 2023ko apirilean emandako epaia. Hasiera batean, guztira 10 urte eta 8 hilabeteko kartzela-zigorra osatzen zuten zigorrak ezarri zizkion. Kondenak honela banatzen ziren: 16 hilabeteko 8 zigor, hedapen bidez egindako kalumnia eta injuria larrien delitu jarraituengatik. Horrez gain, 36.000 eurorainoko kalte-ordainak ere ezarri zizkion.
Twitter kontuaren jatorria
Epaiaren arabera, egiaztatutzat jotzen da enpresaburu txuri-urdinak —2008ko urtarrila eta abendua artean klubeko presidente izandakoak— @GipuzkoaConfidencial kontu klandestinoa sortu zuela, eta profil horren bidez hainbat pertsona trama ezberdinetan nahasi zituela informazio faltsu eta larriekin, inolako funtsik gabe. Hori dela eta, Auzitegiak uko egin zion defentsak adierazpen askatasuna defendatuz aurkeztutako argumentuei.
Absoluzio partzialak eta epaiaren aldaketak
Prozesuak bidegabeko atzerapenak izan dituelako jarritako murrizketaz gain, Auzitegiak enpresa argitaratzailearen absoluzioa agindu du eta bertan behera utzi du El Diario Vascoren arduradunari injuria larrien delitu jarraituaren akusazioa. Magistratuek azaldu dutenez, "pertsona juridiko bat ezin da izan delitu honen biktima edo subjektu pasiboa", legeak pertsona fisikoentzat bakarrik gordetzen baitu. Hala ere, bide zibila irekita utzi dio merkataritza-enpresari.
Era berean, integritasun moralaren aurkako delituari dagokionez, absoluzioa agindu du hainbat kasutan. Salak kaltetuen gehiengoarentzat akusazio horri eutsi dion arren, Badiola absolbitu egin du hiru biktimarekiko, eragin moralik ez zela egiaztatu edo jurisprudentziak eskatzen duen delitu-jarraitutasunik ez zegoela uste duelako.
Hasierako zigorrak 16 hilabeteko banakako zigorretan egituratzen zirenez, Realeko presidente ohiak lehendik ere saihesten zuen kartzelan sartzea, eta egoera hori erabat sendotuta geratu da orain, zigor berriak gutxieneko muga legaletan geratu ostean. Nolanahi ere, Gipuzkoako Auzitegiaren epai hau ez da behin betikoa, aldeek kasazio-errekurtsoa jarri baitezakete Auzitegi Gorenean.
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