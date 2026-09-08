Hezkuntza
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PISA Txostenaren emaitza txarrak aitortu ditu Pedrosak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Emaitzak horiek hobetzea Hezkuntza Sailaren estrategiaren baitan kokatzen dela azpimarratu du Hezkuntza sailburuak, eta joera globalari egotzi die emaitzak. 

Euskadi nabarmentzen da errepikapen-tasa txikiagatik, eta Nafarroak batez bestekoa gainditzen du irakurketan, zientzietan eta matematiketan
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