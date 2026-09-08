Alderdi politikoekin eta eragile sozio-ekonomikoekin bilera-sorta hasiko du gaur Pradales lehendakariak
Bilera horien helburua Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera politikoa eta sozio-ekonomikoa aztertzea, Eusko Jaurlaritzaren datorren urterako aurrekontu proposamena eztabaidatzea eta autogobernuan sakontzeko bidea bilatzea izango da. Gaur, Jon Hernandez Legebiltzarreko Sumarreko bozeramailea eta Javier de Andres Euskadiko PPko presidentea eseriko dira Imanol Pradales lehendakariarekin.
Imanol Pradales lehendakariak gaur emango dio hasiera alderdi politikoekin eta eragile sozio-ekonomikoekin aurreikusitako bilera-sortari. Aurreneko egun honetan, Jon Hernandez Sumarreko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea eta Javier de Andres EAEko PPko presidentea eseriko dira lehendakariarekin.
Asteazkenean, irailaren 9an, PSE-EEko (Eneko Andueza), EH Bilduko (Pello Otxandiano) eta EAJko (Joseba Diez Antxustegi) bozeramaileekin bilduko da. Vox da Pradalesek hitzordu horietarako deitu ez duen alderdi bakarra.
UGT eta CCOO sindikatuetako arduradunekin (ostirala, 11), LABeko eta ELAko arduradunekin (astelehena, 14) eta, azkenik, Confebask patronaleko presidente Tamara Yaguerekin (asteartea, 15) ere bilduko da Pradales.
Lehendakariak berak iragarri zuen bilera erronda hori abuztuaren 28an, Gobernu Bilerak udako etenaldiaren ondoren egindako lehen bileraren ondoren. Pradalesek azaldu zuenez, bileretan egoera ekonomikoari eta autogobernuaren eguneratzeari heltzeko eta legegintzaldiaren bigarren erdiari "elkarrizketatik" ekiteko asmoa azaldu zuen.
Topaketa horien helburua da "egungo egoerari buruzko diagnostiko bat partekatzea, elkarrizketa-giroa indartzea eta akordioak bilatzea Euskadin, nazioarteko ziurgabetasunak markatutako agertoki baten aurrean eta 2027an irekiko den hauteskunde-ziklo berriaren aurrean ".
BILEREN ARDATZAK
Topaketak hiru lan-esparruren inguruan antolatuko dira. Lehenengoa egoera ekonomikoa eta hazkunderako eta enplegurako etorkizuneko aurreikuspenak izango dira. Aurreikuspen ekonomikoen eta inflazioaren bilakaera, Ormuzeko egoeraren aurrean hartutako neurriak, klima-aldaketaren eragina eta lehen sektoreari emandako babesa aztertuko dira. Arlo horretan, 2027rako Euskadiko Aurrekontuen proiektuari begira, lehendakariak jarraibide orokorrak partekatuko ditu alderdi eta gizarte-eragileekin.
Bigarren eremua autogobernua izango da. Pradalesek legebiltzarreko taldeei helaraziko die Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarraren gehiengoaz haragoko akordioak lortzeko duen borondatea.
Era berean, Gernikako Estatutua osatzeko egiteke dauden transferentziei buruz Espainiako Gobernuarekin izandako negoziazioen egoerari buruzko informazioa emango du lehendakariak.
Hirugarren eremuan , industria, ekonomia, euskara eta etxebizitza bezalako arloak sartuko dira.
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