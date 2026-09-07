EAJk eta PSE-EEk adostutako zerga neurriek ez diete herritarren beharrei erantzuten eta "makillaje ariketa" dira, EH Bilduren iritzian
EH Bilduk estu hartu ditu EAJ eta PSE-EE, joan den astean hiru lurraldeetarako adostutako zerga neurriak tarteko. Koalizio abertzalearen aburuz, hitzartutakoak ez die herritarren beharrei erantzuten, eta jeltzale eta sozialek "iraultza” gisa saldu badute ere, "populismo eta makillaje ariketa bat" da EH Bilduko iturrien hitzetan, "berrikuspenaren berrikuspena".
Aldundietan gobernu bazkide diren bi alderdiek 2027an aplikatu asmo duten zerga neurrien marko komuna hitzartu zuten joan den asteartean, uda hasieran Bizkaian izandako desadostasuna gaindituta. Dena dela, gogora ekarri behar da EAJk eta PSE-EEk ez dutela gehiengo osorik Gipuzkoan eta Araban, eta, beraz, oposizioko talderen baten babesa behar dutela neurri fiskalok onartzeko.
EH Bilduren zuzendaritzak bilera egin du arratsaldean, eta besteak beste, akordio hori izan du aztergai. Koalizioaren iturriek nabarmendu dutenez, "EAJk eta PSEk adostutako zerga neurriak oso urrun daude gure herriak dituen beharrei eta erronkei erantzutetik", eta zenbait arlotan, "kontrako norabidean" egiten dutela salatu dute.
EH Bilduren aburuz, akordioak ez ditu funtsezko eta egiturazko gaiak landu, eta zerga-erreforma garrantzitsu bati ekiteko "aukera galdu" dela uste du, beste behin.
Koalizio subiranistak berretsi du bere proposamenak egiten jarraituko duela zerga alorrean, eta etxebizitzarako sarbidea izango dute jo puntu. Hori da, EH Bilduren ustez, herritarrek gaur egun duten arazo nagusietako bat, eta lehen mailako arazo sozial eta ekonomikoa izateaz gain, talentua erakartzeko galera eta zailtasuna gehien eragiten ari den faktoreetako bat ere bada.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Nazionalak ikertuko du Ceutako migrazio krisia, baita Marokok izandako "jarrera mesedegarria" ere
Maria Tardon epaileak bere gain hartu du uztailaren 30eko eta 31ko gertakariak ikertzea. Autoan jaso duenez, Marokoko indar armatuek ez zuten migratzaileak geldiarazteko ahalegin berezirik egin; are, "gidari aktibo" lanetan aritzea leporatu die epaileak.
Plus Ultrako presidente ohiak onartu du bere airelineak lortu zuen maileguaren % 1eko komisioa Zapateroren taldearentzat izan zela
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean, idatzian jasotakoa berretsi du airelinea horretako presidente ohi eta bazkide nagusi Martinez Solak. Idatzi horretan aipatzen zuen Zapateroren izen mailegatzaile Julio Martinez Martinezek eta Espainiako presidente ohiak "diru kopuru bat" jaso zutela airelinearentzako mailegu bat lortzeko prozesuan bitartekari lanak egiteagatik.
Pradales: "Mendebaldeko demokraziek duten arriskuaren adibide da AfDk Saxonian lortutako garaipena"
Kezkatuta agertu da lehendakaria, Alemaniako ultraeskuinak bart lortutako garaipena ahotan hartuta. Gogoetarako deia egin die Espainiako Estatuko alderdi guztiei, Saxoniako emaitzek "kutsatze ahalmena" baitute Europan.
Otegi: "Euskal Herriak hauteskundeetan frogatuko du antifaxista eta antiautoritarioa dela; ez dut uste partida galduta dagoenik"
Alemanian eskuin muturrak lortutako garaipenaren aurrean kezkatuta agertu da Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia, Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan. Otegik ohartarazi du Espainiako eta Frantziako estatuak eskuin muturraren menpe geratzeko arriskua dagoela balizko hauteskunde orokorretan. Hala ere, "partida ez dago galduta" adierazi du, baina egoerari aurre egiteko prest egoteko deia egin du. Zentzu horretan, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatzearen aldeko apustua berretsi du.
Joseba Asiron berriro Iruñeko alkategai izatea proposatu du EH Bilduk
EH Bilduren Iruñako idazkaritzak proposamen horixe aurkeztu du, “bere ibilbide profesionala, dedikazioa eta duela hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lana” aintzat hartuta.
Juan Karlos Izagirre ez da EH Bilduren Donostiako alkategai izango
Izagirrek adierazi du mediku lanera itzuliko dela eta oinarrizko militante gisa lan egiten jarraituko duela.
Urte politiko berrian EAJk akordioak bilatuko dituela esan du Antxustegik
Joseba Diez Antxustegi Eusko Legebiltzarreko EAJren bozeramaileak urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango baita. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adieazi du Antxustegik Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
Josu Zabala Erasun gogoratu dute Hondarribian, haren heriotzaren 50. urteurrenean
Josu Zabala Erasun 1976an hil zen Guardia Zibilaren tiroen ondorioz, Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur' ETAko kidearen bahiketaren aurka egindako manifestazio batean.
Ertzain baten aurkako pintaketa bat agertu da Gasteizko bere etxe ondoan
Segurtasun Sailak poliziak seinalatzeak eta mehatxuak gaitzetsi ditu, "iraganeko garaiak gogora ekartzen dituztelako eta eraso egiten dietelako, ez bakarrik aipatutako agenteari eta Ertzaintzari, baita demokraziaren eta bizikidetzaren oinarriei ere". ESAN eta SIPE sindikatuek ere gaitzetsi dute gertatutakoa.