Elkarrizketa Radio Euskadin
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urte politiko berrian EAJk akordioak bilatuko dituela esan du Antxustegik

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Diez Antxustegi Eusko Legebiltzarreko EAJren bozeramaileak urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango baita. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adieazi du Antxustegik Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.

EAJ-PNV Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X