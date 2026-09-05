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Agirrek "konponketa publikoa" eskatu du Irurak Bat jauregitxoaren harira, "aurrera egitea" nahikoa ez dela iritzita

Alkatearen arabera, hilabeteotan auzi juridikotik harago joan da eztabaida, salaketa oso larriak egin baitira kaltetu diren pertsonen eta EAJren aurka; horregatik, argi esan du ez dela nahikoa gertatutakoa atzean uztea.

Iragarkia
GETXO (BIZKAIA), 05/09/2026.- La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre (d), comparece ante los medios de comunicación junto a miembros de la corporación municipal para valorar el archivo judicial de la causa por el derribo del palacete Irurak Bat, en la que figuraban como investigadas diez personas, entre ellas tres exediles del PNV de esta localidad vizcaína. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Amaia Agirre Getxoko alkatearen agerraldia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Irurak Bat jauregitxoa eraisteagatik irekitako auzia artxibatzea agindu duen autoaren ostean, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazi du ez dela nahikoa gertatutakoa atzean uztea, eta "konponketa publikoa" eskatu du auzi horretan nahasitako pertsonei, horiek ordezkatzen duten erakundearen irudiari eta EAJri berari ere eragindako kalteagatik.

Agirrek agerraldia egin du larunbat honetan, atzo bertan Irurak Bat jauregitxoaren auziaren autoa publiko egin ostean. Udalaren zaintzapean zegoen, eta 2024ko abuztuan eraitsi zuten, luxuzko etxebizitzak eraikitzeko. Epaileak prozeduraren behin betiko largespena eta artxibatzea erabaki du, hirigintza-deliturik eta prebarikazio-deliturik antzeman ez delako. Guztira, hamar pertsona ikertu dituzte auzian, tartean EAJko hiru zinegotzi ohi (beren karguak utzi zituzten).

Alkatearen ustez, gaur "pertsonez hitz egin behar da", hilabeteotan ez baita auzi juridiko bati buruzko eztabaida hutsa izan. "Egindako akusazioek ez zuten soilik administrazio-erabaki bat zalantzan jartzen; udal-langileen profesionaltasuna, arduradun publikoen ohorea eta erakunde oso baten jarduna ere zalantzan jartzen zituzten", adierazi du.

Halaber, salatu du herritarren artean zabaldu zela udaleko arduradun politikoek eta teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Horregatik, uste du gaur ez dela nahikoa gertatutakoa atzean uztea, "ez litzatekeelako bidezkoa, eta ez litzatekeelako nahikoa izango".

"Kalte publikoa izan denean, konponketak ere publikoa izan behar du. Hilabeteotan akusazio oso larriak egin dira. Udal-langileen profesionaltasuna zalantzan jarri da. Arduradun publikoen ohorea behin eta berriz jarri da zalantzan. Hiru zinegotzik dimisioa eman behar izan zuten. EAJko hiru zinegotzik. Gure alderdiko kide izateagatik ere seinalatu zituzten. Izan ere, hemen ez zen pertsona batzuk kaltetzea bakarrik bilatu. EAJri ere kalte egitea bilatu zen", adierazi du.

Alkatearen ustez, kaltetutako pertsonek "isiltasuna baino zertxobait gehiago jasotzeko eskubidea dute". "Konfrontazio-estrategia hau hilabeteotan gidatu dutenengandik hausnarketa eskatzeko unea da. Gaur egun badakigunean legez kanpokoa ez zela, ageriko legez kanpokotasun gisa aurkeztu zutenengandik hausnarketa eskatzeko unea", gaineratu du.

Horren aurrean, alkateak "erantzukizuna" eskatu die, ebazpen judizialaren edukia onartzeko. "Seinalamendua publikoa izan denean, konponketak ere publikoa izan behar du", ondorioztatu du Agirrek. Era berean, azpimarratu du pertsona batzuek merezi dutela euren izena eta ohorea "zalantzan jarri zituzten argitasun berarekin berrezartzea".

Getxo Bizkaia EAJ-PNV Politika

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