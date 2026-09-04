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EH Bilduk Maddalen Iriarteren aldeko apustua egin du berriro Gipuzkoako Foru Aldundirako

Gipuzkoako EH Bilduren Mahai Politikoak Maddalen Iriarte donostiarra proposatu du Gipuzkoako ahaldun nagusigai 2027ko foru hauteskundeetarako. Iriarte izan zen koalizioaren hautagaia 2023ko hauteskundeetan, eta, azpimarratu dutenez, berak eskuratu zituen boto gehien lurraldean. 

Maddalen Iriarte. Argazkia: EH Bildu

EITB

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EH Bilduren Gipuzkoako Mahai Politikoak Maddalen Iriarte Okiñena Gipuzkoako ahaldun nagusi izateko hautagai proposatzea erabaki du.

Koalizio abertzaleak proposamen hori egiteko arrazoien artean azpimarratu du EH Bildu izan zela Gipuzkoako indar bozkatuena 2023ko foru hauteskundeetan, Iriarte hautagai zela, eta ordutik egindako hauteskundeetan lortutako babesa azpimarratu du.

Mahai Politikoaren ustez, koalizioaren proiektuak hazten jarraitzeko tartea du, eta Iriartek azken lau urteetan helburu horrekin egindako lana baloratu du.

Era berean, Iriartek lurraldeari buruz duen ezagutza eta Gipuzkoako eragile sozial eta politikoekin duen harremana azpimarratu ditu EH Bilduk. Horren ustez, ezaugarri horiek funtsezkoak dira bere proiektua garatzeko eta datorren legegintzaldian lurraldearen erronkei aurre egiteko.

Proposamenak alderdiaren barne prozesua osatu beharko du orain, 2027ko foru hauteskundeetarako EH Bilduren hautagaitza berresteko.

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