Migrazio-krisia Ceutan
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Ceutaren aldeko elkarretaratzean hainbat kazetarik jasandako erasoak gaitzetsi ditu Nafarroako Gobernuak

Nafarroako Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramailearen hitzetan, "gure gizartearen adierazpen gorenetako bat informazio askatasuna da, atzo muturreko elementuek bortxatu zutena".

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak adierazi duenez, Nafarroako Gobernuak "gaitzetsi egin nahi ditu atzo kazetariek, tartean RTVEkoek, jasan zituzten eraso fisikoak eta irainak". 

Ceutaren aldeko elkarretaratzea izan zen asteazken honetan Iruñeko Udaletxe plazan, Herriaren Mugimendu Zibikoak deituta eta PPk eta UPNk babestuta, eta horretan lanean ari zirela, hainbat kazetarik (tartean, RTVEkoak eta EFEkoak) eraso fisikoak eta irainak jasan zituzten.

Prentsaurreko baten ostean, Remirezek adierazi duenez, "gizarte demokratiko baten funtsezko oinarria elkarbizitza eta askatasuna dira, eta horren adierazpen nagusietako bat informazio-askatasuna da, atzo muturreko elementuek bortxatu zutena ".

Nafarroako Gobernuak ere "deitoratu" egin ditu "atzo Espainiako Gobernuko presidentearen aurka botatako irain larriak". "Guk, Gobernu gisa, errespetatzen dugun kritika politiko legitimoa gainditzen duten irainak dira ", gaineratu du.
  
"Zoritxarrez, gure susmoak baieztatu ziren. Ceutarekiko ustezko elkartasunean, Ceutako herriarekin zerikusirik ez zuen interes alderdikoia ezkutatzen zen, bertaratutakoen zati batean behintzat ", jarraitu du.

Demokrazia eta elkarkidetza gabezia

Remirezen ustez, "edozein ordezkari edo erakunde demokratikok ezin dubesterik gabe, atzo gertatutakoak bezalako gertaera larri-larriak pasatzen utzi; izan ere, Zuzenbidezko Estatu demokratikoaren sendotasunarekin garaiz geldiarazten ez badira, zerbait okerragoaren aurrerapena dira, demokrazia eta elkarbizitza gabezi argiak dituen gizarte baterantz".

UPNko eta PPNko ordezkariak elkarretaratzean egoteari buruz galdetu diotenean, Remirezek erantzun du "birimmigrazioa" hitza zeraman pankarta baten atzetik ordezkari horiek ikustea "oso kezkagarria" dela.

Remirezen arabera, "oso tamalgarria izan zen kazetarien aurrean egindako erasoen aurrean, UPN edo Alderdi Popularra bezalako indar demokratikoen ordezkari politikoak zirkinik egin gabe egotea, ez dut Voxi buruz ezer esan nahi, ez baitut ezer espero muturreko indar horretatik".

Mobilizazio eguna "Ceutari elkartasuna adierazteko" zein "arrazakeriaren eta faxismoaren aurka"
Migrazioa Iruñea Manifestazioak Arrazismoa Nafarroako Gobernua Politika

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