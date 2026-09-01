Eusko Jaurlaritzak Ceutarekin lotutako lau elkarretaratze lekuz aldatu ditu, istiluak saihesteko
Eskuineko zenbait alderdik eta elkartek deitu dituzte mobilizazioak, eta horien aurka, ezkerreko taldeek ere mobilizazioak antolatu dituzte. Toki berean deitu dituzte protesta guztiak, eta horiek leku berean egiteak istiluak eragin ditzakeela eta, batzuk tokiz aldarazi dituzte.
Ceutako migrazio krisiarekin lotutako elkarretaratzeak deitu dituzte asteazken honetarako Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Getxon. Eskuineko zenbait alderdik eta elkartek deitu dituzte protestak, eta toki berean, horien aurkako bilkurak dituzte ezkerreko taldeek.
Horren aurrean, leku berean bi elkarretaratze egoteak istiluak eragin ditzakeela aurreikusita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak lau protesta tokiz aldarazi ditu. Baimenak ematerakoan, lehentasuna eman die eskaera aurrena eskatu dutenei.
Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak (FEMP) elkarretaratzeak egiteko deia egin du bihar, 20:00etan, Espainiako Estatuko udaletxe guztien aurrean, "Ceutari elkartasuna adierazteko". EAEn, abuztuaren 29tik, gutxienez mota horretako zortzi ekitaldi deitu dituzte.
Gasteizen, Bilbon eta Getxon Alderdi Popularrak jakinarazi dizkio ofizialki deialdiak Segurtasun Sailari, udalek ez baitute deialdiarekin bat egin. Donostian 'Euskal Konstituzionalistak' izeneko taldeak deitu du Ceutako bizilagunen aldeko manifestazioa. Erakunde horiek guztiek jakinarazi dute elkarretaratzeak udaletxeen aurrean egiteko asmoa dutela.
Arrazakeriaren eta faxismoaren aurkako manifestazioak
Lau udalerri horietan, ezkerreko erakundeek, hala nola GKSk, arrazakeriaren eta faxismoaren aurkako mobilizazioak iragarri dituzte, eta aurrekoen leku berberetan egitekoak guztiak.
Segurtasun Sailaren ustez, "ekintza horiek guztiak bat etortzeak ez du ahalbidetzen segurtasuna bermatzea", eta "istiluak eragin ditzake". Hori dela eta, lau ebazpen eman ditu, eta, horien arabera, deialdia izapidetzen azkenak izan diren taldeek beste leku batean egin beharko dute protesta.
Hasiera batean, deialdia egin zutenei leku alternatibo bat proposatzea eskatu zitzaien, bat-etortzea saiheste aldera; hala ere, haietako inork aukera hori onartu ez duenez, Segurtasun Sailak berak aukeratu ditu beste lau kokapen, hasierakoetatik hurbil, baina aurrez aurre egon ez daitezen.
Bilbon, arrazakeriaren aurkako taldeek elkarretaratzea Areatzako pasealekuan egin beharko dute, Sendeja kaleko 1. zenbakiaren parean; Donostian, berriz, Boulevardean eta Getxon, Aiboa kalean, udaletxearen atzealdean.
Gasteizen kasuan, GKSk Espainia Plazan egingo du bere ekitaldia, udaletxearen aurrean, eta PPk bere kontzentrazioa Andre Maria Zuriaren Plazara eraman beharko du. Bi ekitaldiak egun berean jakinarazi ziren, abuztuaren 29an, baina GKSk ordu eta erdi lehenago jakinarazi zuen.
Ohar batean, PPk kritikatu egin du Segurtasun Sailak "GKSren kontramanifestazioak" baimendu izana. "Lotsagarria da Eusko Jaurlaritzak ordena publikoa alteratzen saiatzen diren kontramanifestazioak baimentzea", salatu dute popularrek.
Elkarretaratzeak Iruñean eta Tuteran
Nafarroako udalerriek jarrera ezberdinak hartu dituzte PPren eta Espainiako Udal eta Probintzien Federazioaren deialdien aurrean, eta ikusteke dago zein jarraipen izango duen protestak.
UPNk Ceutari babesa eta elkartasuna adierazteko eskatu dio Nafarroako gizarteari, bizi duen egoera zaila dela eta. Ildo horretan, Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak udaletxeen aurrean egindako deialdiarekin bat egiteko eskatu du.
Tuterako Udalak, Alejandro Toquero alkatearekin (UPN), iragarri du Ceutako bandera jarriko duela Erlojuaren Etxean, Ceutako Hiri Autonomoaren Eguna dela eta.
Iruñean ere elkarretaratzea egingo dute Udaletxearen plazan, UPNk eta PPk bultzatuta.
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