Erdi-askatasuna onartu dio berriro Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri, boluntariotza jarduerak egiteko
Justizia Sailak baimen hori eman zion aurten aurretik ere, baina Auzitegi Nazionalak ukatu egin zion.
Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak erdi-askatasuna onartu dio, berriz ere, Maria Soledad Iparragirreri, Anboto ezizenez ezaguna den ETAren buru ohiari, espetxe-araudiaren 100.2 artikuluan oinarrituta. Gaur egun Martuteneko espetxean (Gipuzkoa) dago, eta araubide hori aurretik ere baimendu zion, aurten, baina Auzitegi Nazionalak atzera bota zuen gero.
Justizia Saileko iturriek adierazi dutenez, Tratamendu Batzordeak erregimena aldatzeko proposamena egin zuen ETAko buruzagi ohiaren alde, eta Eusko Jaurlaritzak 100.2 artikuluaren emakida sinatu du.
Aipatutako iturriek gogorarazi dutenez, espetxe-araudiaren artikulu hori ematea lan-jarduerak edo boluntariotza-jarduerak egiteko egikaritze-plan baten baldintzapean dago. Anbotoren kasuan, boluntariotza-jarduerak egiteko da, eta jarduera horiek kontrolatuta eta araututa daude.
100.2 artikulua onartzeak esan nahi du astelehenetik ostiralera irten daitekeela espetxetik lan horiek egiteko, eta gaua kartzelan igaro behar du; asteburuan ere bertan egon behar du.
Soledad Iparragirrek, ETAko militante historikoak, 1981etik du lotura talde armatuarekin, Araba komandoarekin 1984tik 1987ra, eta Madril komandoarekin 1992 eta 1993 bitartean. Urte batzuk geroago Frantziara ihes egin zuen, eta 2018an ETAren amaieraren agiria irakurtzeaz arduratu zen Josu Urrutikoetxearekin batera.
Eskoriatzan jaio zen 1961ean, eta dozena bat hilketa baino gehiago egotzi dizkiote. ETAko buruzagi militarra izatera iritsi zen hamarkada batez, eta 280 urtetik gorako kartzela-zigorrak ditu pilatuta.
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