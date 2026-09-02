El Gobierno Vasco concede de nuevo la semilibertad a 'Anboto' para la realización de actividades de voluntariado
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha concedido de nuevo la semilibertad, en base al artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias Anboto, que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional.
Fuentes del citado Departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA, y el Gobierno Vasco ha firmado esa concesión del artículo 100.2.
Las mismas fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de Anboto es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas.
La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana.
Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu Urrutikoetxea de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.
Nacida en Eskoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.
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