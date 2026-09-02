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Lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Iñaki Guridik lehendakaria elkarrizketatu du Euskadi Irratiko Faktorian. Jarraitu zuzenean hemen.
Politika Imanol Pradales

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