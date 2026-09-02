Mobilizazio ugari egin dira Hego Euskal Herrian, Ceutari "elkartasuna" adierazteko zein "arrazakeria" salatzeko
Aurreikusi zitekeen bezala, PPk deitutako ekitaldiak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aukako protesta bihurtu dira. Aurrez aurre izan dituzte Mugimendu Sozialistak eta ezkerreko beste talde batzuek deitutako mobilizazioak, eta horietan, diskurtso arrazistak eta xenofonoak salatu dituzte.
Ceutan lehertutako migrazio krisiarekin lotuta, mobilizazio ugari egin dira gaur Hego Euskal Herrian. Lau hiriburuetan bakarrik ez, hainbat udalerritan ere egin dira mobilizazioak, besteak beste, Getxon eta Tuteran.
Batetik, Alderdi Popularrak eta Euskal Konstituzionalistak bezalako taldeek deituta, Ceutako herriari "elkartasuna" adierazteko bilkurak egin dira, eta horiei erantzunez, bestetik, kontramanifestazioak egin dituzte Mugimendu Sozialistak eta ezkerreko beste zenbait taldek, arrazakeriaren kontra.
Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak egindako deialdiarekin bat eginda deitu dituzte protestak popularrek, eta aurreikusi zitekeen bezala, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako oihu bilakatu dira.
Kasu guztietan, protesta horiek aurrez aurre izan dituzte, oso metro gutxira, ezkerreko taldeek antolatutako kontramanifestazioak, pertsona migratzaileen eskubideen defentsan.
PPk deitutakoen artean, ekitaldi jendetsuenetakoa Gasteizkoa izan da. Ceutaren aldeko mezuak entzun dira bertan, baina baita Sanchezen dimisioa eskatzen zutenak ere. Amaieran, Javier de Andres EAEko popularren buruak hartu du hitza, eta esan du Ceutako "muga babestea denon ardura" dela.
Oso gertu izan dituzte GKSk eta ezkerreko beste zenbait elkartek deitutako bilkurak. 'Ez nahastu etsaiaz' goiburupean, faxismoa eta xenofobia salatu dituzte.
Elixabete Irazu deitzaileen eledunak esan du PPk eta Voxek ideia faxistak "normalizatu" nahi dituztela, migratzaileen aurka egiteko.
Donostian, berriz, Euskal Konstituzionalistak taldeak ehunka herritar bildu ditu Alderdi Ederreko lorategietan. Han ere, Sanchezen eta Fernando Grande Marlaska Barne ministroaren dimisioak eskatu dituzte. Ceutara egoera irregularrean sartu ziren migratzaileak berehala kanporatzea ere exijitu dute.
Handik gertu, Sare Antifaxistak deitutako elkarretaratzea egin da. Horiek, arrazekeriaren eta faxismoaren aurkako borrokan, atzera ez egitea galdegin dute.
Ildo beretik, Bilbon erantzun zabala izan dute PPk deitutako mobilizazioak zein GKS taldeak deitutakoak.
Ertzaintzak dispositibo zabala ezarri du, bi deialdien arteko istilurik egon ez zedin.
Getxon ere dozenaka herritar batu dira Alderdi Popularrak Udalaren parean deitutako bilkurara. "Ceuta ez dago salgai, Ceuta defendatu" bezalako leloak entzun dira.
Udaletxearen eraikinaren atzean, berriz, 'Faxismoari eta arrazakeriari arnasarik ez' lelopean egin dute elkarretaratzea.
Eta antzeko irudiak erepikatu dira Foru Erkidegoan ere. Ehunka herritarrek hartu dute parte PPk, UPNk eta Movimiento Civico del Pueblo taldeak deitutako protestetan. Iruñeko Udalaren aurrean egin dutena izan da jendetsuena.
Mugimendu Sozialistak, berriz, Nafarroako hiriburuko San Frantzisko Plazan egin du bilkura.
Madrilen, polizia-kargak
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