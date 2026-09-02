Jornada de movilizaciones tanto "en solidaridad con Ceuta" como "contra el racismo y el fascismo"
Tal y como se preveía, los actos convocados por el PP han derivado en protestas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Por su parte, colectivos como GKS han denunciado los discursos racistas y xenófobos y han reivindicado los derechos de las personas migrantes.
Las capitales de Hego Euskal Herria, además de localidades como Getxo o Tudela, han acogido este miércoles concentraciones enfrentadas por su posicionamiento ante la crisis migratoria de Ceuta.
Por un lado, una multitud ha secundado los llamamientos del PP y del colectivo Vascos Constitucionalistas que, siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, se han movilizado "en solidaridad con los vecinos de Ceuta". Tal y como se preveía, estos actos han derivado en protestas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
En todos los casos, en ubicaciones próximas, pero separadas por amplios dispositivos de la Ertzaintza, se han celebrado contramanifestaciones convocadas por GKS y otros grupos de izquierda con lemas contra el racismo y el fascismo.
En Vitoria-Gasteiz, al igual que en el resto de concentraciones, se han escuchado consignas de solidaridad con Ceuta y peticiones de dimisión de Sánchez. Tras finalizar el acto, en el que han participado más de un millar de personas, el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que se debe defender"la frontera común, la frontera del País Vasco".
Mientras, en las concentraciones de GKS y del resto de grupos "antirracistas" se han coreado gritos en favor de la inmigración y en contra del fascismo y la xenofobia. Bajo el lema 'No te confundas de enemigo', estos grupos han denunciado que "la extrema derecha y grupos fascistas están convocando movilizaciones en varias ciudades para difundir ideas racistas y xenófobas".
Elixabete Irazu, portavoz de los convocantes, ha leído un manifiesto en el que ha afirmado que las concentraciones convocadas por PP y Vox servían para "normalizar ideas fascistas y racistas" y para "promover la caza del inmigrante".
En el caso de la capital donostiarra, el colectivo Vascos Constitucionalistas ha reunido en los Jardines de Alderdi Eder a varios cientos de personas que han pedido las dimisiones de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular que entraron en Ceuta.
A la misma hora y a escasos metros, otra concentración, convocada por Sare Antifaxista, ha reclamado que no se dé ni un paso atrás frente al racismo y al fascismo.
De la misma manera, en Bilbao también se han desarrollado movilizaciones en solidaridad con la población ceutí, respaldadas por el PP, y a escasos metros colectivos de izquierda como GKS han celebrado una contraconcentración contra el racismo y el fascismo.
La Ertzaintza ha establecido un amplio dispositivo policial para mantener separadas ambas convocatorias y evitar incidentes.
En Getxo, la convocatoria del PP en frente del Ayuntamiento ha sido secundada por decenas de ciudadanos y ciudadanas. Las personas concentradas han mostrado su apoyo a Ceuta y han clamado que "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".
Tras el edificio consistorial, a pocos cientos de metros y separado por un cordón policial, otra concentración bajo el lema 'Faxismoari eta arrazakeriari arnasarik ez' han protestado que no se trata de "seguridad", sino de "racismo".
Al término de la concentración de la derecha, algún simpatizante del PP se ha acercado a la concentración antifascista, sin llegar a causar ningún altercado.
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