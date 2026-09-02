Jornada de movilizaciones tanto "en solidaridad con Ceuta" como "contra el racismo y el fascismo"

Las capitales de Hego Euskal Herria, además de localidades como Getxo o Tudela, han acogido este miércoles concentraciones enfrentadas por su posicionamiento ante la crisis migratoria de Ceuta.

Por un lado, una multitud ha secundado los llamamientos del PP y del colectivo Vascos Constitucionalistas que, siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, se han movilizado "en solidaridad con los vecinos de Ceuta". Tal y como se preveía, estos actos han derivado en protestas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En todos los casos, en ubicaciones próximas, pero separadas por amplios dispositivos de la Ertzaintza, se han celebrado contramanifestaciones convocadas por GKS y otros grupos de izquierda con lemas contra el racismo y el fascismo.

En Vitoria-Gasteiz, al igual que en el resto de concentraciones, se han escuchado consignas de solidaridad con Ceuta y peticiones de dimisión de Sánchez. Tras finalizar el acto, en el que han participado más de un millar de personas, el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que se debe defender"la frontera común, la frontera del País Vasco".

Mientras, en las concentraciones de GKS y del resto de grupos "antirracistas" se han coreado gritos en favor de la inmigración y en contra del fascismo y la xenofobia. Bajo el lema 'No te confundas de enemigo', estos grupos han denunciado que "la extrema derecha y grupos fascistas están convocando movilizaciones en varias ciudades para difundir ideas racistas y xenófobas".

Elixabete Irazu, portavoz de los convocantes, ha leído un manifiesto en el que ha afirmado que las concentraciones convocadas por PP y Vox servían para "normalizar ideas fascistas y racistas" y para "promover la caza del inmigrante".