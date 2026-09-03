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Albiste izango dira: Pedro Sanchezen agerraldia Kongresuan Ceutaren inguruan, Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea aurkitzeko dispositibo poliziala eta beroa bueltan Euskal Herrian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

CEUTA (ESPAÑA), 31/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos y ha garantizado todas las medidas necesarias para hacerle frente, durante su comparecencia pública en la ciudad autónoma. Junto a él, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska (d). EFE/ Reduan Dris
Pedro Sánchez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pedro Sanchezek agerraldia du Kongresuan, Ceutako krisia dela eta: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du gaur Kongresuan, ezohiko osoko bilkuran, Ceutako kudeaketaren berri emateko, uztailaren 30ean Marokotik bertara milaka migratzaileen sartu zirela eta. 

- Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea aurkitzeko polizia-dispositiboa: Ertzaintzak dispositibo handia jarri du martxan Azpeitiko (Gipuzkoa) Landeta industrialdearen inguruan, atzo Azpeitian 30 urte inguruko taxilariaren ustezko tirokatzailea aurkitzeko. Agenteek hiltzailea omen denaren etxebizitza miatu dute, industrialdearen ondoan dagoen eraikin batean, eta herriko beste eraikin bat eta Azkoitiko hirugarren bat ere miatu dituzte.

- Beroa Euskal Herrira itzuli da: Ostegunean tenperatura maximoak nabarmen igoko dira, batez ere barnealdean, eta 30 ºC-tik gora geldituko dira. Kostaldean, eguerdian brisa altxatuko du eta balio apalagoetan geldituko dira termometroak. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar haizea barnealderantz zabalduko da. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu egongo da, goi-hodei fin batzuekin.

Pedro Sanchez Diputatuen Kongresua Bero-boladak Azpeitia Politika

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