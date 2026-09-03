Será noticia: comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por Ceuta, dispositivo policial para localizar al supuesto asesino del taxista de Azpeitia y vuelve el calor a Euskal Herria

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 3 de septiembre de 2026:

- Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por Ceuta: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá hoy en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la gestión ante la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

- Dispositivo policial para localizar al supuesto asesino del taxista de Azpeitia: La Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo en las inmediaciones del polígono industrial Landeta de Azpeitia (Gipuzkoa), para localizar al presunto autor de los disparos que ayer acabaron con la vida de un taxista de unos 30 años en Azpeitia. Los agentes han procedido esta mañana al registro de la vivienda del presunto asesino, en un edificio ubicado junto al polígono, y también han inspeccionado otro inmueble en el mismo municipio y un tercero en Azkoitia.

- Vuelve el calor a Euskal Herria: La jornada de hoy vendrá marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior, donde los termómetros superarán fácilmente la barrera de los 30 ºC. En la costa el ambiente será algo más suave debido a la entrada de la brisa, que por la tarde irá avanzando hacia el interior.