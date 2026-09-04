EH Bildu apuesta de nuevo por Maddalen Iriarte para la Diputación de Gipuzkoa
La Mesa Política de EH Bildu en Gipuzkoa ha propuesto a la donostiarra Maddalen Iriarte como candidata a diputada general de Gipuzkoa para las elecciones forales de 2027. Iriarte fue la candidata de la coalición en los comicios de 2023, en los que EH Bildu fue la fuerza más votada en el territorio, según han destacado.
La Mesa Política de EH Bildu en Gipuzkoa ha acordado proponer a Maddalen Iriarte Okiñena como candidata a diputada general de Gipuzkoa para las próximas elecciones forales.
La formación abertzale destaca entre los motivos de la propuesta que EH Bildu fue la fuerza más votada en Gipuzkoa en las elecciones forales de 2023, con Iriarte como candidata. También subraya el respaldo obtenido por la coalición en los comicios celebrados desde entonces y su implantación municipal. Según EH Bildu, actualmente gobierna en 51 de los 88 municipios de Gipuzkoa.
La Mesa Política considera que el proyecto de la coalición tiene margen para seguir creciendo y ha valorado el trabajo desarrollado por Iriarte durante los últimos cuatro años con ese objetivo.
EH Bildu destaca asimismo el conocimiento que Iriarte tiene del territorio y su relación con distintos agentes sociales y políticos de Gipuzkoa. La formación considera que estas características son fundamentales para desarrollar su proyecto y afrontar los retos del territorio durante la próxima legislatura.
La propuesta deberá completar ahora el proceso interno de la formación para ser ratificada como candidatura de EH Bildu a las elecciones forales de mayo de 2027.
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