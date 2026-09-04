Pradales dice que el gobierno de Sánchez está "noqueado" y que si no encauza la crisis de Ceuta la legislatura está acabada
El lehendari Imanol Pradales ha sido entrevistado este viernes el en programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde se ha referido a la actualidad política, así como a la crisis de Ceuta. Preguntado por la situación que se vive en Ceuta y la actuación del Gobierno de España, el lehendakari ha afirmado que "el gobierno de Sánchez está noqueado, y que si no encauza la crisis debería dar por finalizada la legislatura".
Pradales ha dicho que este pasado jueves se vio "la soledad del presidente Sánchez" en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, y cree que eso es "algo muy significativo".
Asimismo, el lehendakari ha indicado que le ha llamado la atención en Sánchez "la falta de liderazgo y de capacidad para adelantarse" ante lo ocurrido, "porque el Sánchez que hemos conocido ha sido una persona capaz de asumir el liderazgo en casos como la pandemia, la dana o los incendios, pero en esto no".
Por otro lado, ha denunciado que la oposición "tan solo ha buscado y busca el conflicto" y ha considerado "muy preocupante" el papel que ha jugado Europa en este situación, ya que ha estado "en cierta manera desaparecida”.
Respuesta adecuada a la migración
El lehendakari ha afirmado que el fenómeno de la migración va a ser "cada vez mayor" y, por ello, ha reclamado "más capacidad e instrumentos políticos" para Euskadi para poder darle "una respuesta más adecuada".
“La migración es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones. En Euskadi viven unos 330.000 migrantes extranjeros entre nosotros y la convivenca es buena en general, pero, al ser un fenómeno que va a crecer, necesitamos medios, no solo económicos, sino también capacidades políticas para oder organizar nuevos instrumentos y servicios", ha explicado.
Ha denunciado además que existe "un interés por parte de algunos movimientos y partidos políticos, sobre todo de la extrema derecha, para relacionar la migración y la falta de seguridad". "Yo nunca voy a aceptar algo así. En nuestro país no se acepta algo así. Nuestros ciudadanos diferencian bien la migración y la falta de seguridad, y yo no voy a mezclarlos ni a unirlos", ha concluido.
Ronda de reuniones
Pradales ha anunciado que el próximo martes 8 de septiembre comenzará la ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos para reforzar el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Ha indicado que la ronda abordará la situación económica y las perspectivas de futuro, el fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco y las principales iniciativas del Gobierno para la segunda mitad de la legislatura
El lehendakari ha recordado que continúan las conversaciones sobre el nuevo estatus y ha pedido "paciencia y discreción".
En referencia a los crímenes ocurridos esta semana en Azpeitia y Barakaldo, el lehendakari ha descartado la existencia de una "criminalidad organizada", y ha indicado que hay que entenderlos como "casos aislados". Ha añadido que el primero de ellos, al parecer está vinculado a un asunto "sentimental", y el segundo aún tiene varias "hipótesis" abiertas.
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