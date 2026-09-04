Euskadi Irratia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Imanol Pradales: "El 8 de septiembre empezaremos a reunirnos con los partidos políticos, sindicatos y patronal"

Publicidad
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan
18:00 - 20:00

El lehendakari Imanol Pradales, en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia. Foto: EITB MEDIA.

Euskaraz irakurri: Imanol Pradales: "Irailaren 8an hasiko gara alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin biltzen"

EITB

Última actualización

El lehendakari ha sido entrevistado en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia, donde ha detallado la fecha de inicio de la ronda política. Concretamente, tendrá lugar el martes 8 de septiembre.

Política Gobierno Vasco Imanol Pradales

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X