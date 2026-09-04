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Imanol Pradales: "Irailaren 8an hasiko gara alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin biltzen"

Iragarkia
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan
18:00 - 20:00

Imanol Pradales lehendakaria, Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan. Argazkia: EITB MEDIA.

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan. Lehendakariak bertan jakinarazi duenez, erronda politikoa irailaren 8an hasiko du, asteartean, eta bilera horietan jorratuko diren gaiak iragarri ditu.

Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales

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