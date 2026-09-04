GERTAERA

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Hil egin da Barakaldon tirokatutako gizona

Gertaera ostegun arratsaldeko 20:30ean izan da, Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan, gizon batek bere ibilgailutik eskopeta batekin hainbat aldiz tiro egin duenean.
Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Barakaldon ostegun iluntzean izan den tiroketan zauritutako 48 urteko gizonezkoa hil egin da, EITBk baieztatu ahal izan duenez..

Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan izan da gertakaria, 20:30 inguruan. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera, gizon batek auto baten barrutik hainbat tiro jaurti dizkio beste bati eskopeta batekin. 

Bertaratu diren osasun-zerbitzuek tokian bertan artatu ondoren, Gurutzetako Ospitalera eraman dute biktima, sabelaldean zauri larriekin. Bertan hil da.

Tiroketaren ondoren, ustezko egileak ihes egin du, antza, Volkswagen Touareg beltz batean, eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion

Atxilotua, 48 urtekoa, ertzain-etxera eraman dute, hilketa saiakera egotzita. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea.

Barakaldo Ertzaintza Bizkaia Gizartea

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