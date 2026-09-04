Hil egin da Barakaldon tirokatutako gizona
Barakaldon ostegun iluntzean izan den tiroketan zauritutako 48 urteko gizonezkoa hil egin da, EITBk baieztatu ahal izan duenez..
Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan izan da gertakaria, 20:30 inguruan. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera, gizon batek auto baten barrutik hainbat tiro jaurti dizkio beste bati eskopeta batekin.
Bertaratu diren osasun-zerbitzuek tokian bertan artatu ondoren, Gurutzetako Ospitalera eraman dute biktima, sabelaldean zauri larriekin. Bertan hil da.
Tiroketaren ondoren, ustezko egileak ihes egin du, antza, Volkswagen Touareg beltz batean, eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion.
Atxilotua, 48 urtekoa, ertzain-etxera eraman dute, hilketa saiakera egotzita. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea.
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