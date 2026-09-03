HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Ebaluazio Diagnostikoak Euskadiko hezkuntza-sistemaren bilakaera positiboa islatzen du

Txostena ostegun honetan aurkeztu da, eta ekitatean egindako aurrerapenak, testuinguru sozioekonomikoari lotutako desberdintasunen murrizketa eta atzerritar jatorriko ikasleen bilakaera positiboa nabarmentzen ditu.

Iragarkia
BILBAO, 03/09/2026.-La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa (c), la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealdai (i), y la directora de ISEI-IVEI, Juncal Gutiérrez (d), han presentado este jueves en Bilbao los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2026, que analiza las competencias del alumnado de 6º de Primaria y 4º de ESO en matemáticas, ciencias, euskera y lengua castellana. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ostegun honetan aurkeztu ditu 2026ko Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzak. Ebaluazio horren helburua da Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitutakoan ikasleen konpetentzien garapen-maila ezagutzea eta hezkuntza-sistema hobetzeko politikak bideratzea.

Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak, Hezkuntza Politiketako sailburuorde Lucia Torrealdayk eta Unibertsitatez kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Institutuaren (ISEI-IVEI) zuzendari Junkal Gutierrezek azaldu dutenez, azterlanak euskal ikasleen gaitasunen hobekuntza orokorra eta ekitatean egindako aurrerapenak islatzen ditu, nahiz eta hainbat esparrutan jarduten jarraitu beharko den.

Ebaluazioa bi urtean behin egiten da, eta apirila eta maiatza bitartean egin da, 252 ikastetxe publiko eta itunduetako 10.642 ikaslek parte hartu dute: Lehen Hezkuntzako 6. mailako 5.162 ikasle eta DBHko 4. mailako 5.480 ikasle izan dira. Eustatek aukeratu du lagina, lurraldearen, hezkuntza-sarearen eta hizkuntza-ereduaren araberako ordezkagarritasuna bermatzeko.

Datu aipagarriak, mailaren arabera

Lehen Hezkuntzako 6. mailan, hobetu egin da euskarazko hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna (3 puntu gehiago 2024an baino) eta matematikarako gaitasuna (2,5 puntu gehiago). Gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da, eta gaztelaniazko hizkuntza-gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da.

DBHko 4. mailan, bilakaera bereziki positiboa izan da: gaztelaniazko hizkuntza-gaitasuna 7 puntu hobetu da, eta gaitasun zientifikoa 3 puntu inguru. Aldiz, euskarazko gaitasuna berdintsu mantendu da.

Matematika ezin da aurreko edizioekin alderatu, aurten ebaluazio-eredu berri bat estreinatu delako, Matematika Akademikoaren eta Matematika Aplikatuaren proba berezituekin.

Txostenak ekitatea hobetu dela ere nabarmentzen du. Maila sozioekonomiko eta kultural baxueneko zentroek aurrerapen garrantzitsuenetako batzuk izan dituzte. DBHko 4. mailako konpetentzia zientifikoan, indize sozioekonomiko eta kulturaleko (ISEK) zentroek 10,2 puntu egin dute hobera, eta ISEK ertain-baxuko zentroek, 10,7 puntu. Horrela, agerian geratu da testuinguruak gero eta gutxiago baldintzatzen dituela ikasleen emaitzak.

Era berean, ebaluazioak berretsi egin du atzerritar jatorriko ikasleek bilakaera positiboa dutela, batez ere bigarren belaunaldiko ikasleek. DBHko 4. mailan gaitasun zientifikoak 10,58 puntu egin du gora, eta Lehen Hezkuntzako 6. mailako gaztelaniazko hizkuntza-gaitasunean, berriz, 10,61 puntu.

Bilakaera positiboa izan den arren, azterlanaren arabera, oraindik ere badira errendimenduaren hasierako mailetan dauden ikasleak, eta oraindik ere desberdintasunak daudela testuinguru sozioekonomikoari, hezkuntza-ibilbideari eta ikasleen beste ezaugarri batzuei lotuta. Esparru horien jarraipena egiten jarraituko da, baita indartzeko neurriak hartu ere.

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X