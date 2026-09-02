MATRIKULAZIOA
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AEK-k euskaltegi guztiak bete nahi ditu datorren ikasturtean, euskarak kaleak eta plazak har ditzan

Gaurtik, zabalik dago AEK-ko euskaltegietan izena emateko epea. Dirulaguntzei dagokienez, berrikuntzarik nabarmenena Euskara Bonua da Euskal Autonomia Erkidegoan: A1, A2 eta B1 mailetan matrikulatzen diren ikasleek, 120 euro ordainduta, 4 urtez ikasi ahal izango dute.
AEK matrikulazioa
AEK-ko ordezkariak, gaur Donostian egindako aurkezpenean. Argazkia: AEK

Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Azken eguneratzea

AEK-k hasiera eman dio 2026-27 matrikulazio kanpainari. 'Euskara eroso ikasi eta bizi' da leloa eta helburua euskarak kaleak eta plazak hartzea. Horretarako, Euskalduntze eta Alfabetatze Koordinakundeak Euskal Herri luze zabalean dituen 100 euskaltegi bete nahi dituzte. "Euskaltegiak bete behar ditugu lehenik eta behin, ez dakienak ikasteko, dakienak hobetzeko, praktikatzeko". 

Donostiako Ernest Lluch kultur-etxean aurkeztu dute kanpaina. Alfonbra bat erabili dute irudi gisa, euskara ikasi nahi duten herritar guztiei ongietorria emateko. Honela azaldu du Aize Otaño AEK-ko Nazio Kontseiluko kideak: "Besaulkia alfonbra batez ordeztu dugu. Alfonbra gonbidapena da, euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Era berean, ikasgelako erosotasuna kalera eramateko gonbita ere bada. Alfonbrak ez dira, beharbada, besaulkiak bezain erosoak, baina eramangarriagoak dira, eta lurrarekin hobeto konektatzen gaituzte".

Horren harira,  ekainaren 13an Iruñean egindako Euskaltzaleon Martxa ekarri du gogora Otañok. "Pizkunderako Erronka da 300.000 euskaldun gehiago izatea 2036. urterako; alegia, 10 urteko epean urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea. Horretarako gakoetako bat, estrategikoa, helduen euskalduntze-alfabetatzea da. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea da helburua. Horixe dugu erronka, horixe dugu helburu, eta horixe da euskaltegion egitekoa”.

Dirulaguntzak

2026-2027 ikasturterako berrikuntzarik nabarmenena Euskara Bonua da Euskal Autonomia Erkidegoan: A1, A2 eta B1 mailetan matrikulatzen diren ikasleek, 120 euro ordainduta, 4 urtez ikasi ahal izango dute, gehiago ordaindu gabe.

Nafarroan ere urrats bat aurrera egin da doakotasunean: A1 mailako ikasleez gain, A2 mailako ikasleek ere izen-ematean ordaindutakoaren % 100 berreskuratu ahalko dute. 

Ipar Euskal Herrian, berriz, formaziorako aukera eskaintzen dute hainbat enpresek, eta horietako langileek doan dituzte euskara-ikastaroak.

Matrikulazioa, zabalik

Gaurtik, zabalik dago AEK-ko euskaltegietan izena emateko epea. "Erronka-zaleak gara AEKn, eta hamarkada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dugu erronka. Horri begira, AEKk 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan, eta horien bidez beste hamaika herritara iristen da”, azaldu du Maialen Otegi Saez de Egilaz Irakaskuntza-arduradunak.

Esan duenez, xedea da herritarrek "euskara eroso ikastea" eta "euskaraz eroso bizitzea". "Euskaltegiak euskara ikasteko gune erosoak izatea nahi dugu, eta ikasleek handik ateratzean arlo guztietako baliabideak izatea gura dugu: lagunartean, familian, lanean, aisialdian... ", erantsi du. 

Eguneko Titularrak Euskara Kontseilua Gipuzkoa Iparralde Bizkaia Araba Nafarroa Gizartea

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