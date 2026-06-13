Euskarak bizi duen "larrialdiaren" aurrean "biziberritze ziklo berri bat" beharrezkoa dela aldarrikatu du Kontseiluak Iruñean
Manifestazioa hiru zutabetan zatitu dute, eta Askatasun Plazatik atera den zutabean hainbat ordezkari politikok hartu dute parte: Ana Ollo Euskara kontseilariak, Unai Hualde Nafarroako Parlamentuko presidenteak eta EH Bilduko eta Geroa Baiko parlamentariek, besteak beste.
Euskalgintzaren Kontseiluak deituta mobilizazio jendetsua egin dute Iruñean gaur, larunbatarekin. Hiru zutabetan banatuta abiatu dira manifestariak, 17:00ak jota, "euskaraz bizitzeko dugun eskubidea" aldarrikatzeko eta "euskararen berpizkunde berri bat" bultzatzeko.
Horrela, Runa parketik atera den taldeak Azterketak Euskaraz kolektiboko ordezkariak izan ditu ibilbidean gidari. Horiek galdegin dute "Batxilergoa euskaraz egiteko eskubidea, Euskal Herria euskaldun eta euskaltzale bat eraikitzeko bidean".
Antoniutti parketik irten den martxan, berriz, Batuz Aldatu taldearen ordezkaritzak eraman du pankarta. Pregoian, ordezkari politikoek euskararen garapeanean duten "arduran" egin dute azpimarra. Ildo horretan, eskatu diete "hizkuntza politikak aldatzea".
Azkenik, Askatasunaren Plazatik atera den zutabean, euskarazko eduki sortzaileak izan ditu protagonista. Horiek ere "oinarrizkotzat" jo dute euskarak sarean bere lekua izatea. Bide horretatik, nabarmendu dute "erronka nagusia" dela euskarazko edukiek beste hizkuntza batzuetan sortutako edukiek duten bezainbesteko "presentzia eta indarra" lortzea.
Askatasun Plazatik abiatutako zutabean hainbat ordezkari politikok parte hartu dute, hala nola Ana Ollo Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak, Unai Hualde Nafarroako Parlamentuko presidenteak eta EH Bilduko eta Geroa Baikoparlamentariek.
Leku horietako bakoitzean pregoiak irakurri dira, eta, txupinazo bana bota ondoren, zutabeek jai giroan ekin diote ibilbideari, Gazteluko plazan denek bat egin arte. Ekitaldi nagusia bertan egin da.
"Euskaraz bizitzeko behar dena" lelopean
"Euskaraz bizitzeko behar den guztia" leloa aukeratu dute gaurko hitzordurako, eta hiru zutabeek martxa hasi aurretik, Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiak hartu du hitza, kazetarien aurrean adierazteko "askotan herritarren esku uzten da euskaraz bizitzeko ahalegin hori, baina ikusten dugu minorizazio egoera bat dela".
"Egiturazko arazo baten aurrean gaude, arazo sozial sakon baten aurrean, eta euskaraz bizi ahal izateko benetako baldintzak behar ditugu. Baldintza horiek errealak izan behar dira, politikoak, sozialak, kulturalak eta materialak, gure hizkuntza eskubideei lotuta dauden helburuak lor ditzagun", nabarmendu du.
Lehen gakoa da Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna lortzea
Eskisabelen esanetan, ekosistema oso bat behar dela diogu, alegia, unibertso oso bat, "baina egia da gako batzuekin hasi beharra dagoela", eta "gako horien artean lehenesten da, Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea".
"Hori da sakontasunez garatu eta luze iraun dezaketen hizkuntza politikak edukitzeko modu bakarra, hau da, segurtasuna eta bermea erdiesteko bitarteko bakarra".
Bestalde, adierazi du hizkuntza politiketan "jauzi kualitatibo" bat emateko ordua ere badela, paradigma aldatu beharra dagoela, eta ez diogula euskararen zabalkundeari beldurrik izan behar.
"Hori guztia betetzeko, euskararen aldeko mugimendu aktibo, ireki, inklusibo eta plural bat behar dugu, sakoneko arazoa zein den ongo asko dakien mugimendu bat", erantsi du.
Erronka gisa jarri ditu hamar urtean 300.000 hiztun berri lortzea, gaur egungo euskalduntze erritmoa bikoiztea eta euskararen erabilera haztea.
Jai giroa, egun osoan zehar
Ekitaldiz eta festa giroz josita egon den aldarrikapen egunari amaiera emateko, dantzaldi jendetsua egin dute manifestari guztiek Gaztelu plazako kioskoaren inguruan.
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