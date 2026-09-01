SEXU-ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elkarretaratzea Zizur Nagusian, adingabe batek jasandako sexu-erasoa gaitzesteko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erasoa igande goizaldean gertatu zen, herriko jaietan. Ustezko egilea atxilotuta dago. 

Zizur Sexu erasoak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X