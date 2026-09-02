HILKETA
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Azpeitiarrek shock egoeran jarraitzen dute taxilariaren hilketagatik

Iragarkia
18:00 - 20:00
Azpeitiarrak, gertatutakoa sinistu ezinik

EITB

Azken eguneratzea

30 urteko taxi gidari bat hil zuten tiroz, atzo, asteartea, 20:00ak pasata, Azpeitian, eta bizilagunak gertatutakoa sinistu ezinik daude. Biktima oso ezaguna zen herrian, eta, antza, tirokatzailea ere bertakoa da. Lekukoen arabera, erasotzaileak martxan zihoan taxia atzetik jo zuen bere ibilgailuarekin, eta, autotik atera zenean, bost tiro eman zizkion. Gero, ihes egin zuen.

Gizon bat hil dute tiroz Azpeitian
Azpeitia Gipuzkoa Gizartea

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