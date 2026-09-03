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PSE-EEk Teresa Laespada aurkeztuko du berriro Bizkaiko ahaldun nagusi izateko

2019 eta ta 2023ko hauteskundeetan ere, ahaldun nagusi izateko hautagaia izan zen. 2015etik, Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko foru diputatua da.

En un acto junto a la candidata a la Alcaldía de Ermua, Laespada ha destacado la importancia de votar a los socialistas.
Teresa Laespada, artxiboko irudi batean.

EITB

Azken eguneratzea

Teresa Laespadak iragarri du PSE-EEren primarioen prozesura aurkeztuko dela, hirugarren aldiz Bizkaiko ahaldun nagusirako hautagai izateko 2027ko maiatzerako aurreikusita dauden Udal eta Foru Hauteskundeetan. 

Bizkaiko Sozialisten Batzorde Probintzialak goizean egin duen bilerarekin eman dio hasiera primarioen prozesuari, foru erakundeko eta udal nagusienetako hautagaiak erabakitzeko. 

2019an eta 2023an ere, Laespada izan zen sozialisten hautagaia ahaldun nagusi izateko. 2015etik, Enplegua, Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko foru diputatua da. 

Goizeko bileran bere asmoen berri eman duenean, politikari bilbotarrak esan du Bizkaia "bidezkoa, orekatua eta solidarioa" eraikitzen jarraitzeko "gogotsu" dagoela. 

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