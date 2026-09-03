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Sanchezek ziurtatu du Ceutako krisian Marokoren esku-hartzea frogatuz gero, Espainiak "irmo" erantzungo duela

Berretsi du inteligentzia zerbitzuek ez zutela migratzaileen sarrera masiboaren abisurik eman inongo momentutan. Gainerako taldeek ez dute sinesten presidentearen tesia. 

Iragarkia
MADRID, 03/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE/ Sergio Perez
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bereari eutsi dio: Ceutako migratzaileen krisia Marokok antolatu eta gauzatu zuela esateko ez dago nahikoa froga. 

Kongresuan, baina, ez du inork bat egin bertsio horrekin, ezta bere gobernu bazkideek ere. PPk eta Voxek, beste behin, presidentearen dimisioa eskatu dute.

Ceutako krisiari buruzko azalpenak emateko, agerraldia egin du Sanchezek Kongresuan. Ez du Maroko errudun jo, baina ñabardura garrantzitsu bat egin du, orain arte egin duen defentsa sutsuarekin alderatuta: gertatutakoaren ostean Marokorekiko harremana aldatu egin behar dela esan du. 

Halaber, ziurtatu du Marokoren esku-hartzea frogatzen bada, Espainiako Gobernuak "irmo" erantzungo duela, ondorioei beldurrik izan gabe. "Mahai gainean dauden zalantzak eta zantzuak argitzen direnean, erantzungo dugu", zehaztu du. 

Presidenteak berretsi du Espainiako Inteligentzia Zentroak ez zuela migratzaileen sarrera masiboa aurreikusi, eta zentzu horretan, prest agertu da jasotako txosten guztiak argitaratzeko. 

Alderdi Popularra

Hitza hartu eta bi minutu baino gutxiago behar izan ditu Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Sanchezen  dimisioa eskatzeko.

Buruzagi popularrak  Sanchezi  ohartarazi dio Ceutako  krisian egindako gestioa "latz ordaindu" beharko duela eta ez politikoki bakarrik, epaitegietan ere bai. PPk ez du sinesten presidenteak Maroko eta Europako ultraeskuinaren paperaren inguruan duen tesia.

Ceutan gertatutakoa "etengabeko inbasioa" dela esan du. 

Iragarkia
MADRID, 03/09/2026.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, interviene en el pleno en el que comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, este jueves, para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00

Vox

Bide beretik mintzatu da Santiago Abascal Voxeko burua ere. Sanchezi esan dio Espainia defendatzeko "gaitasunik ez" badu, "alde" egin behar duela. 

Bere agerraldian, eskuin muturreko buruzagiak gogor kritikatu du presidentea egiten ari den "Marokoren defentsa". "Ez dakizu zer gertatu zen, baina bai nork ez zuen parte hartu", egotzi dio. 

Iragarkia
MADRID (ESPAÑA), 20/05/2026.- El líder de Vox, Santiago Abascal, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles durante el pleno del Congreso que celebra sesión de control al Ejecutivo, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, que ha causado conmoción en el PSOE y rearma al PP en su campaña de oposición a Pedro Sánchez. EFE/Borja Sanchez-Trillo
18:00 - 20:00

Sumar

 
Gobernu koalizioko bazkideek eta inbestidurakoek argi dute  Marokoko erregimenak erantzukizuna duela uztailean Ceutan  izandako migranteen sarrera masiboan, hori bai, beste aktore batzuren laguntzarekin.
 
Sumarrek Gobernuari egotzi dio migratzaileen sarreraren aurrean "berandu" erantzutea. Ezkerreko mugimenduaren arabera, "ez da sinesgarria" Marokok ardurarik ez duela esatea.
 
Enrique Santiago Sumar taldeko eledunak garbi dauka: "Marokok Espainiari eraso egin dio, pertsona zaurgarriak erabilita". "AEB eta Israelekin koordinatuta, Marokok migratzaileen sarrera masiboa antolatu du. Beste edozein hipotesi defendatzea ez da sinesgarria", esan du. 
 

ERC

Kritiko agertu da, baita ere, Gabriel Rufian ERCko Kongresuko bozeramailea. Marokori leporatu dio 80.000 pertsona bere mugara bidali izana, Espainiako Gobernua "pikutara bidaltzeko", Washington, Tel Aviv eta "Espainiako Poliziaren eta epaile eskuindarren" laguntzarekin. 

Gobernuko presidenteari esan dio krisiari ematen ari den erantzunarekin "duintasun guztia" galtzen ari dela. 

Junts

Bide beretik, Miriam Nogueras Juntseko Kongresuko bozeramailearen ustez, Ceutako krisiak agerian utzi du Pedro Sanchezek "ez duela gaitasunik" Moncloan jarraitzeko. Haren iritziz, presidenteak edo "Maroko babesten du" edo ez da gai Gobernua eta herrialdearen "segurtasuna" gobernatzeko.

Noguerasek Sanchezi eskatu dio "alde batera egiteko" eta bere lekua ondorengo bati uzteko.

EH Bildu

EH Bilduk ere Marokoren, Estatu Batuen eta Israelen eskuak ikusten ditu krisi honetan. Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak gogor kritikatu du Espainiako Gobernuak Ceutako krisian egindako kudeaketa, eta "negargarritzat" jo du bai Europaren eta bai Moncloaren erantzuna. "Ez da onargarria oraindik ehunka eta ehunka pertsona hiriko kaleetan bizirauten egotea", adierazi du.

Testuinguru horretan, Aizpuruak berriro ere migrazio eskumenak eskatu ditu Euskal Herriarentzat: "Erabakiak hartzeko eta jarduteko tresnak nahi ditugu. Ziur gaude, migrazio-arloko gaitasun eta eskumen guztiekin, euskal herritarrok askoz hobeto egin dezakegula".

Iragarkia
MADRID, 03/09/2026.- La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, comparece, este jueves, en el Congreso de los Diputados durante la sesión sobre la gestión del Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00

 

EAJ

EH Bilduren hitzartzearen ostean, EAJren txanda izan da. Maribel Vaquero bozeramaile jeltzaleak adierazi du Ceutako egoerak ondorio zuzenak izango dituela Euskadin, eta hark ere, migrazio-eskumenak eskatu ditu.

Era berean, Vaquerok Gobernuko presidenteari aurpegiratu dio aukera paregabea galdu duela Ceutan gertatutakoa argitzeko; "autokonplazentzia" baino ez du erakutsi, haren ustez.

Iragarkia
MADRID, 03/09/2026.- La diputada del PNV Maribel Vaquero comparece, este jueves, en el Congreso de los Diputados durante la sesión sobre la gestión del Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta. EFE/ Chema Moya
18:00 - 20:00
Eguneko Titularrak Espainiako gobernua Diputatuen Kongresua Pedro Sanchez EAJ-PNV EH Bildu Migrazioa Politika

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