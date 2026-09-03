Sanchezek ziurtatu du Ceutako krisian Marokoren esku-hartzea frogatuz gero, Espainiak "irmo" erantzungo duela
Berretsi du inteligentzia zerbitzuek ez zutela migratzaileen sarrera masiboaren abisurik eman inongo momentutan. Gainerako taldeek ez dute sinesten presidentearen tesia.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bereari eutsi dio: Ceutako migratzaileen krisia Marokok antolatu eta gauzatu zuela esateko ez dago nahikoa froga.
Kongresuan, baina, ez du inork bat egin bertsio horrekin, ezta bere gobernu bazkideek ere. PPk eta Voxek, beste behin, presidentearen dimisioa eskatu dute.
Ceutako krisiari buruzko azalpenak emateko, agerraldia egin du Sanchezek Kongresuan. Ez du Maroko errudun jo, baina ñabardura garrantzitsu bat egin du, orain arte egin duen defentsa sutsuarekin alderatuta: gertatutakoaren ostean Marokorekiko harremana aldatu egin behar dela esan du.
Halaber, ziurtatu du Marokoren esku-hartzea frogatzen bada, Espainiako Gobernuak "irmo" erantzungo duela, ondorioei beldurrik izan gabe. "Mahai gainean dauden zalantzak eta zantzuak argitzen direnean, erantzungo dugu", zehaztu du.
Presidenteak berretsi du Espainiako Inteligentzia Zentroak ez zuela migratzaileen sarrera masiboa aurreikusi, eta zentzu horretan, prest agertu da jasotako txosten guztiak argitaratzeko.
Alderdi Popularra
Hitza hartu eta bi minutu baino gutxiago behar izan ditu Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Sanchezen dimisioa eskatzeko.
Buruzagi popularrak Sanchezi ohartarazi dio Ceutako krisian egindako gestioa "latz ordaindu" beharko duela eta ez politikoki bakarrik, epaitegietan ere bai. PPk ez du sinesten presidenteak Maroko eta Europako ultraeskuinaren paperaren inguruan duen tesia.
Ceutan gertatutakoa "etengabeko inbasioa" dela esan du.
Vox
Bide beretik mintzatu da Santiago Abascal Voxeko burua ere. Sanchezi esan dio Espainia defendatzeko "gaitasunik ez" badu, "alde" egin behar duela.
Bere agerraldian, eskuin muturreko buruzagiak gogor kritikatu du presidentea egiten ari den "Marokoren defentsa". "Ez dakizu zer gertatu zen, baina bai nork ez zuen parte hartu", egotzi dio.
Sumar
ERC
Gobernuko presidenteari esan dio krisiari ematen ari den erantzunarekin "duintasun guztia" galtzen ari dela.
Junts
Bide beretik, Miriam Nogueras Juntseko Kongresuko bozeramailearen ustez, Ceutako krisiak agerian utzi du Pedro Sanchezek "ez duela gaitasunik" Moncloan jarraitzeko. Haren iritziz, presidenteak edo "Maroko babesten du" edo ez da gai Gobernua eta herrialdearen "segurtasuna" gobernatzeko.
Noguerasek Sanchezi eskatu dio "alde batera egiteko" eta bere lekua ondorengo bati uzteko.
EH Bildu
EH Bilduk ere Marokoren, Estatu Batuen eta Israelen eskuak ikusten ditu krisi honetan. Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak gogor kritikatu du Espainiako Gobernuak Ceutako krisian egindako kudeaketa, eta "negargarritzat" jo du bai Europaren eta bai Moncloaren erantzuna. "Ez da onargarria oraindik ehunka eta ehunka pertsona hiriko kaleetan bizirauten egotea", adierazi du.
Testuinguru horretan, Aizpuruak berriro ere migrazio eskumenak eskatu ditu Euskal Herriarentzat: "Erabakiak hartzeko eta jarduteko tresnak nahi ditugu. Ziur gaude, migrazio-arloko gaitasun eta eskumen guztiekin, euskal herritarrok askoz hobeto egin dezakegula".
EAJ
EH Bilduren hitzartzearen ostean, EAJren txanda izan da. Maribel Vaquero bozeramaile jeltzaleak adierazi du Ceutako egoerak ondorio zuzenak izango dituela Euskadin, eta hark ere, migrazio-eskumenak eskatu ditu.
Era berean, Vaquerok Gobernuko presidenteari aurpegiratu dio aukera paregabea galdu duela Ceutan gertatutakoa argitzeko; "autokonplazentzia" baino ez du erakutsi, haren ustez.
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