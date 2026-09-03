El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se mantiene firme en su postura sobre la crisis migratoria de Ceuta, pero no encuentra respaldo en ningún grupo parlamentario, y desde la derecha siguen pidiendo dimisiones.

En su comparecencia en el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, el líder del Ejecutivo español ha contrapuesto la falta de evidencias sobre la implicacion de Marruecos en la crisis de ceuta con un mensaje directo: actuará con rotundidad si se demuestra su implicación, y deja claro que no teme las consecuencias.

Ha insistido en que los avisos previos hablaban de riesgo bajo o medio y no de un cruce masivo. "Cuando se vayan aclarando las dudas y los indicios que ahora mismo están sobre la mesa, iremos respondiendo de manera contundente", ha precisado.

El Gobierno de España está dispuesto a desclasificar informes de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para evidenciar que en ningún momento se alertó de la dimensión de la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio.

Partido Popular

Apenas dos minutos ha necesitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que ha tomado la palabra para pedir la dimisión del presidente Sánchez. Le ha instado a dimitir por "incompetente" si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos o por "cómplice", si eso es mentira.

En su respuesta a Sánchez en el pleno, ha afirmado que Ceuta no sufrió una crisis migratoria, sino "una invasión que continúa", y le ha dicho al presidente que si quiere seguir de vacaciones convoque elecciones: "Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado".



Feijóo ha asegurado que hay responsabilidades políticas y judiciales ante la situación en Ceuta y ha recordado que ya hay una causa abierta al respecto en la Audiencia Nacional, en la que subrayado que se ha personado su partido y que ha pronosticado que probablemente escale al Tribunal Supremo.