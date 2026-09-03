Sánchez, sobre la posible implicación de Marruecos en Ceuta: "Cuando se aclaren los indicios, responderemos de manera contundente"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se mantiene firme en su postura sobre la crisis migratoria de Ceuta, pero no encuentra respaldo en ningún grupo parlamentario, y desde la derecha siguen pidiendo dimisiones.
En su comparecencia en el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, el líder del Ejecutivo español ha contrapuesto la falta de evidencias sobre la implicacion de Marruecos en la crisis de ceuta con un mensaje directo: actuará con rotundidad si se demuestra su implicación, y deja claro que no teme las consecuencias.
Ha insistido en que los avisos previos hablaban de riesgo bajo o medio y no de un cruce masivo. "Cuando se vayan aclarando las dudas y los indicios que ahora mismo están sobre la mesa, iremos respondiendo de manera contundente", ha precisado.
El Gobierno de España está dispuesto a desclasificar informes de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para evidenciar que en ningún momento se alertó de la dimensión de la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio.
Partido Popular
Apenas dos minutos ha necesitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que ha tomado la palabra para pedir la dimisión del presidente Sánchez. Le ha instado a dimitir por "incompetente" si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos o por "cómplice", si eso es mentira.
En su respuesta a Sánchez en el pleno, ha afirmado que Ceuta no sufrió una crisis migratoria, sino "una invasión que continúa", y le ha dicho al presidente que si quiere seguir de vacaciones convoque elecciones: "Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado".
Feijóo ha asegurado que hay responsabilidades políticas y judiciales ante la situación en Ceuta y ha recordado que ya hay una causa abierta al respecto en la Audiencia Nacional, en la que subrayado que se ha personado su partido y que ha pronosticado que probablemente escale al Tribunal Supremo.
Vox
En la misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho a Sánchez que "si no es capaz de defender España lo que tiene que hacer es irse", y le ha reprochado que califique como positiva la colaboración de Marruecos en la crisis de Ceuta.
En su primera intervención, Abascal le ha espetado que Marruecos "no es amigo, es su amo", como muestra al insistir en que "no sabe lo que pasó" para la "invasión" del 30 de julio "pero sí sabe quién no fue".
Sumar
Por su parte, el socio de gobierno Sumar ha censurado la gestión en Ceuta del presidente español, al asegurar que actuó "tarde" ante la llegada masiva de migrantes de finales de julio y reprocharle que no haga traslados a la península, y le ha dicho además que exculpar a Marruecos "no es creíble".
En contraste con lo que ha asegurado Sánchez, el portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha afirmado que "España ha sufrido un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables".
"Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80 000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble", ha subrayado.
ERC
También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al Gobierno de estar entregando su "dignidad" con su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta y ha afirmado que "no se sostiene" que Marruecos no esté implicado en la entrada masiva de personas migrantes.
El líder catalán ha acusado directamente a Marruecos de haber enviado a la frontera a esas personas para "cargarse al Gobierno de España", y ha vinculado esta actuación con el apoyo a Rabat de los Gobiernos de los Estados Unidos e Israel.
Junts
Asimismo, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado "harta de españoles incumplidores y embusteros que se ríen de los catalanes mientras chupan el dinero" y ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el rey de los bulos".
En el turno de réplica, Nogueras ha reprochado a Sánchez que haya hablado de "mentiras" cuando él es "el rey de los bulos" y ha puesto como ejemplo la ley de inmigración.
EH Bildu
EH Bildu también apunta a Marruecos. La portavoz de la coalición independentista, Mertxe Aizpurua, ha considerado que quizá sea la hora de "recalibrar" las relaciones con Rabat y "rectificar" el error que supuso el giro ante Sáhara.
Ha asegurado que entiende la "prudencia" de Sánchez ante el poder desestabilizador de Rabat, pero le ha advertido que no es aceptable decir que es un socio fiable cuando continúa una crisis "generada, o, al menos, auspiciada por Marruecos" en alianza con Estados Unidos e Israel.
PNV
La misma reclamación ha realizado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que ha considerado que debido a que la situación en Ceuta, como frontera sur de Europa, va a tener consecuencias directas sobre Euskadi, debe ser "parte activa" en la política de inmigración.
Vaquero ha reprochado al presidente del Gobierno el haber perdido una gran oportunidad para esclarecer los hechos ocurridos en Ceuta en una comparecencia en el Congreso en la que no ha habido ninguna autocrítica y solo ha mostrado "autocomplacencia", ha sostenido.
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