Pradalesek dio Sanchezen gobernua "nokeatuta" dagoela, eta Ceutako krisiari erantzuna eman ezean legealdia amaitu beharko lukeela
Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan elkarrizketatu dute ostiral honetan Imanol Pradales lehendakaria. Aktualitate politikoa izan dute hizpide, baita Ceutako krisia ere. Horren inguruan galdetuta, lehendakariak adierazi du "Sanchezen gobernua nokeatuta dagoela, eta krisia bideratu ezean legealdi amaitutzat eman beharko lukeela".
Ostegun honetan Pedro Sanchez Espainiako gobernuko presidenteak Ceutako krisiaren inguruan Diputatuen Kongresuan egindako agerraldian “Sanchezen bakardadea” agerian geratu zela gaineratu du Pradalesek. “Oso adierazgarria da hori”, esan du.
Era berean, krisi honetan Sanchezek izan duen “lidergo faltak eta aurre hartzeko izan duen gaitasun faltak” atentzioa deitu dioela esan du lehendakariak. “Ezagutu duguna azkartasuna izan duena izan da, beste egoera batzuetan lidergoa hartu duena, baina honetan ez”, nabarmendu du.
Oposizioak “gatazka bakarri bilatu duela eta bilatu nahi duela” salatu du, eta Europak krisian izan duen jarrera “kezkagarria” izan dela uste du.
Migrazioari erantzun egokia
Migrazioaren fenomenoa “gero eta handiagoa” izango dela uste du lehendakariak eta “erantzun hobea eman ahal izateko ahalmen eta tresna politiko gehiago” eskatu ditu.
“Dimentsio anitzeko fenomenoa da. Gaur egun 330.000 pertsona migratzaile bizi dira Euskadin eta gur arteko elkarbizitza ona da orokorrean, baina fenomenoa hazi egongo da eta bitartekoak behar ditugu, ez bakarrik ekonomikoak, baita politikoak ere, tresna eta zerbitzu berriak antolatzeko”, esan du.
Azkenik, zenbait mugimenduak eta alderdik, eskuin muturrak batez ere, migrazioa eta segurtasun falta uztartzeko duten interesa salatu du Pradalesek. “Nik ez dut onartuko, eta gure herrian eta da onartzen”, esan du.
Bilera erronda
Alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin bilera-sorta irailaren 8an hasiko duela iragarri du lehendakariak. Egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, eta Gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak aztertzea izango da bilera-sortaren helburua.
Estatus berriaren negoziaketak aurrera doazela gogoratu du lehendakariak, eta "erreza izan ez arren, pazientzia eta diskrezioa" eskatu ditu lanean jarraitu ahal izateko.
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