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Pradalesek dio Sanchezen gobernua "nokeatuta" dagoela, eta Ceutako krisiari erantzuna eman ezean legealdia amaitu beharko lukeela

Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioari eskainitako elkarrizketan lehendakariak gaineratu du krisia bideratu ezean legealdia amaitutzat eman beharko lukeela.
Iragarkia
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria.

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan elkarrizketatu dute ostiral honetan Imanol Pradales lehendakaria. Aktualitate politikoa izan dute hizpide, baita Ceutako krisia ere. Horren inguruan galdetuta, lehendakariak adierazi du "Sanchezen gobernua nokeatuta dagoela, eta krisia bideratu ezean legealdi amaitutzat eman beharko lukeela". 

Ostegun honetan Pedro Sanchez Espainiako gobernuko presidenteak Ceutako krisiaren inguruan Diputatuen Kongresuan egindako agerraldian “Sanchezen bakardadea” agerian geratu zela gaineratu du Pradalesek. “Oso adierazgarria da hori”, esan du.

Era berean, krisi honetan Sanchezek izan duen “lidergo faltak eta aurre hartzeko izan duen gaitasun faltak” atentzioa deitu dioela esan du lehendakariak. “Ezagutu duguna azkartasuna izan duena izan da, beste egoera batzuetan lidergoa hartu duena, baina honetan ez”, nabarmendu du. 

Oposizioak “gatazka bakarri bilatu duela eta bilatu nahi duela” salatu du, eta Europak krisian izan duen jarrera “kezkagarria” izan dela uste du.

Migrazioari erantzun egokia

Migrazioaren fenomenoa “gero eta handiagoa” izango dela uste du lehendakariak eta “erantzun hobea eman ahal izateko ahalmen eta tresna politiko gehiago” eskatu ditu.

“Dimentsio anitzeko fenomenoa da. Gaur egun 330.000 pertsona migratzaile bizi dira Euskadin eta gur arteko elkarbizitza ona da orokorrean, baina fenomenoa hazi egongo da eta bitartekoak behar ditugu, ez bakarrik ekonomikoak, baita politikoak ere, tresna eta zerbitzu berriak antolatzeko”, esan du.

Azkenik, zenbait mugimenduak eta alderdik, eskuin muturrak batez ere, migrazioa eta segurtasun falta uztartzeko duten interesa salatu du Pradalesek. “Nik ez dut onartuko, eta gure herrian eta da onartzen”, esan du. 

Bilera erronda

Alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin bilera-sorta irailaren 8an hasiko duela iragarri du lehendakariak. Egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, eta Gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak aztertzea izango da bilera-sortaren helburua. 

Estatus berriaren negoziaketak aurrera doazela gogoratu du lehendakariak, eta "erreza izan ez arren, pazientzia eta diskrezioa" eskatu ditu lanean jarraitu ahal izateko.

Iragarkia
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatu dute Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan
18:00 - 20:00

Aste honetan Azpeitian eta Barakaldon izan diren krimenak ere hizpide izan ditu lehendakariak, eta kasu horien atzean "ez dagoela kriminalitate antolatua" azpimarratu du. Esan duenez, Barakaldoko hilketa "kontu sentimentala" izan zen, eta Azpeitiko kasuan hainbat hipotesi ikertzen ari dira.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

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