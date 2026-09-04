DELINKUENTZIA
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Lehendakariak ziurtatu du ez dagoela inolako kriminalitate antolaturik gaur egun Euskadin

Iragarkia
Pradalesek ziurtatu du egun Euskadin ez dagoela inolako kriminalitate antolaturik
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrizketan, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du azken urteotako hilketak, batez ere, drogek, mendekotasunek edo genero-indarkeriak eragindako harreman pertsonalen narriadurarekin lotuta daudela. Ildo horretatik, gaur egun Euskadin ez dagoela inolako delinkuentzia antolaturik nabarmendu du.

Imanol Pradales Delituak Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

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