Pradales descarta la existencia de criminalidad organizada en la actualidad en Euskadi

Ernai ha derribado la cruz colocada en 1940 en honor a los requetés franquistas en el monte Isuskitza (Álava). Mediante este acto, que han grabado y difundido por redes, la organización juvenil ha reivindicado que "el fascismo no tiene cabida en nuestro pueblo" y ha llamado a participar en la manifestación del 13 de septiembre en Donostia-San Sebastián.