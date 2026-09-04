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Pradales descarta la existencia de criminalidad organizada en la actualidad en Euskadi

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Pradalesek ziurtatu du egun Euskadin ez dagoela inolako kriminalitate antolaturik
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek ziurtatu du ez dagoela inolako kriminalitate antolaturik gaur egun Euskadin

EITB

Última actualización

Entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, el lehendakari Imanol Pradales ha señalado que los asesinatos de los últimos años están relacionados, sobre todo, con el deterioro de las relaciones personales derivadas de las drogas, las adicciones o la violencia de género, y descarta la criminalidad organizada en Euskadi.

Imanol Pradales Delitos Comunidad Autonóma Vasca Política

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