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Ernai derriba una cruz franquista en el monte Isuskitza

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ernaik gurutze frankista bat bota du Isuskitza mendian

EITB

Última actualización

Ernai ha derribado la cruz colocada en 1940 en honor a los requetés franquistas en el monte Isuskitza (Álava). Mediante este acto, que han grabado y difundido por redes, la organización juvenil ha reivindicado que "el fascismo no tiene cabida en nuestro pueblo" y ha llamado a participar en la manifestación del 13 de septiembre en Donostia-San Sebastián.

Araba-Álava Jóvenes Política

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