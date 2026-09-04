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Isuskitza mendiko gurutze frankista bota du Ernaik

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Errekete frankisten omenez Isuskitza mendian (Araba) 1940an jarritako gurutzea bota du Ernaik, baita bideoz grabatu eta sareratu ere. Gazte antolakundearen arabera, “faxismoak ez du lekurik gure herrian”, eta hilaren 13an Donostian egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia egin du.

Araba Gazteak Politika

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