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Epaileak artxibatu egin du Getxoko Irurak Bat jauregitxoaren kasua, hirigintza deliturik eta prebarikaziorik ez dagoelako

Magistratuak uste du higiezina eraistea, 2024ko abuztuan egin zena, hirigintza-araudiaren babespean zegoela, eta ondorioztatu du ez dagoela ikertzen jarraitzeko oinarririk. Hamar pertsona ikertuta zeuden auzian, tartean EAJko hiru zinegotzi ohi. Testuinguru horretan, Getxoko PPk eta EH Bilduk helegiteak aurkeztuko dituztela iragarri dute.

(Foto de ARCHIVO) Solar donde se ubicaba el palacete REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/1/2026
Irurak Bat jauregitxoa zegoen orubea. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Irurak Bat jauregitxoaren eraisketa ikertzen aritu den epaileak kasua artxibatu du, ez baitu hirigintza-delitu edo prebarikaziorik ikusi Getxoko Udalaren zaintzapean zegoen eta luxuzko etxebizitzak eraikitzeko 2024ko abuztuan eraitsi zuten eraikina botatzeko erabakiaren atzean.

Epaileak auto batean azaldu duenez, eraistea aplikatu beharreko hirigintza-araudian jasotako jarduera bat zen, eta ondorioztatu du ikertutako gertakariak ez direla delitu. Auzian hamar pertsona zeuden ikertuta, tartean EAJko hiru zinegotzi ohi.

'La Aldea'ren epaia aplika daiteke hemen

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Neguriko La Aldea auziari buruz emandako epai bat ezagutu ondoren, epaileak aldeei planteatu zien ea prozedurarekin jarraitu behar zuten. Neguriko eraikina Udalaren zaintzapean zegoen eta eraitsi egin zuten.

Magistratuaren arabera, epai horren ondorioak "kasu honetara ekar daitezke, erabat", Irurak Bat auziaren kasura, hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezarri zuen higiezin bat udal-zaintzaren araubidean sartzeak ez duela automatikoki esan nahi oinarrizko babesa duen kultur ondasuntzat hartuko denik.

Autoaren arabera, Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legea indarrean sartzeak ere ez zuen eragin aldaketa automatiko hori. Hori dela eta, higiezinak Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (HAPO) aurreikusitako erregimenari eusten zion, udal-zaintza aurreikusten baitzuen.

Eraistea ez da hirigintza-delitua

Epaileak ondorioztatu duenez, "eraistea posible" zen, HAPOk berak aurreikusten baitzuen; hirigintza-delitu bat dagoela ondorioztatzeko beharrezkoa den arau-betekizuna desagertu egin da, beraz.

Magistratuak onartu du administrazio-izaerako beste arau-hauste batzuk ere egin zitezkeela, baina azpimarratu du arau-hauste horiek "zigor-zuzenbidearen esparrutik kanpo" geratuko liratekeela.

Ondorio bera ateratzen da ikertutako prebarikazio-delituetan; izan ere, autoaren arabera, delitu horietan beharrezkoa da aztertutako jarduketa hirigintza-araudiaren aurkakoa izatea.

Horregatik guztiagatik, epaileak uste du egitateek "atipikotasun egoera" dutela, eta auzia libre largestea eta artxibatzea erabaki du.

Konfiskatutako gailu elektronikoak ez dira aztertuko

Magistratuak, halaber, ez du onartu egiteke zeuden ikerketa-eginbideekin jarraitzea. Zehazki, ez du baimenik eman ikerketaren esparruan egindako sarrera eta erregistroetan konfiskatutako gailu elektronikoen edukia aztertzeko.

Dispositiboak poliziaren zaintzapean egongo dira, edukia aztertu gabe, eta jabeei itzuliko zaizkie ebazpena irmoa denean.

Getxoko Instantzia Auzitegiko Atal Zibilaren eta Instrukzioko autoaren aurka erreforma-errekurtsoa aurkez daiteke epaitegian bertan, edota apelazio-errekurtso subsidiarioa Bizkaiko Probintzia Auzitegian.

PPk helegitea aurkeztuko duela iragarri du

Testuinguru horretan, Getxoko PPk helegitea aurkeztuko duela iragarri du, haren edukia prozeduran aurkeztutako txosten teknikoen ondorioekin “kontraesanean” dagoela iritzita. Alderdiaren arabera, txosten horiek Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Urko Balziskueta peritu judizialak egin zituzten, eta Fiskaltzaren irizpidea ere kontuan hartu zen.

PPren arabera, ebazpen judiziala ez dator bat frogekin, eta aipatutako auziari buruzko epaiak ez du egungo prozedurarekin zerikusirik. Hori dela eta, alderdiak iragarri du ezarritako epean helegitea aurkezteko asmoa duela. Epea irailaren 9an amaituko da.

EH Bilduk azalpenak eskatu ditu

EH Bildu Getxok bidezkoak diren helegiteak aurkeztuko ditu, auziaren funtsak zabalik jarraitzen duela iritzita. "Artxibatzeak ez du eraikina berreraikitzen, ez dio Getxori berreskuraezina den ondare-ondasun bat itzultzen, eta ez ditu espedientean dokumentatuta jasota dauden irregulartasun larriak ezabatzen", azpimarratu du. Ildo horretatik, erantzukizunak argitu eta ondarearen babeserako araudia bermatu behar dela azpimarratu du.

Hala, EH Bildu Getxok adierazi du Udal Gobernuak oraindik "ez duela inolako zehapen-neurririk hartu babestutako eraikin bat eraisteagatik". Testuinguru horretan, udal-arkitektoaren beraren txosten baten arabera, eraikuntza-enpresak "732.506,26 euroko etekin ekonomikoa lor lezake eraistearen ondorioz", nahiz eta etekin hori gauzatzea oraindik aurreikusitako etxebizitzak eraikitzeko baimena ematearen mende dagoen.

EH Bildu Getxok, gainera, salatu du ez zela bete udalaren ondarea babesteko araudian aurreikusitako prozedura, herritarrek alegazioak aurkeztu ahal izateko 20 eguneko informazio publikoaren epea ireki ez zelako. EH Bilduren ustez, "Getxok erakunde gardenak, prozedura zorrotzak eta beren erabakien erantzukizuna hartuko duen Udal Gobernua merezi ditu".

EAJk jasandako kalte bidegabea kritikatu du

Iñigo Ansola Bizkaiko EAJren presidenteak positiboki baloratu du epaia, uste baitu erabakiak “amaiera" ematen diola prozesu honek eragin dituen pertsonek bizi izan duten "etapa mingarri eta bidegabeari”. Bizkaiko EAJko presidenteak azpimarratu du bere alderdiak Justizia errespetatzen duela, eta erantzukizuna erreklamatu die egiaztatu gabeko salaketak egin zituztenei.

Ansolak ildo beretik ulertzen du ordezkari politikoen aldetik erabat desegokia izan dela PPk eta EH Bilduk izan duten jarrera: “hiru pertsona bidegabe kondenatu eta harrikatu dituzte Euzko Alderdi Jeltzalea desgastatzeko asmo bakarrarekin”. 

Era berean, auziaren itxiera "albiste ona" dela adierazi du, hilabetez ondorio pertsonalak, politikoak eta mediatikoak jasan behar izan dituztenentzat, eta eraginpeko pertsonek erakutsitako erantzukizuna nabarmendu du. Ansolaren iritziz, gainera, artxibatzeak prozedura judizialen erabilera politikoari buruz hausnartzeko ere balio behar du.

Getxo EAJ-PNV Gizartea

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