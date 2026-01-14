Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregitxoarekin?
Eraikinaren orubean 12 etxebizitza eraikitzeaz arduratzen zen enpresak hura zaharberritzeko lizentzia zuen, jatorrizko fatxadak mantenduz, tokiko babes maila berezia zutenak. Hala ere, eraitsi egin zituen Getxoko Udalaren baimenik gabe.
Getxoko Irurak Bat eraikina 2024ko abuztuan modu irregularrean eraitsi izana ikertzen ari da udalerriko epaitegi bat. Jauregitxoa 1845ean eraiki zuten, Algortako auzoko San Nikolas kaleko 11 zenbakian, eta udal-babes berezia zuen.
Eraikuntza-enpresa batek luxuzko 12 etxebizitza eraikitzea aurreikusita zuen orube horretan, sei jauregitxoan bertan, eraikina zaharberrituz eta horren fatxada historikoak mantenduz, eta beste sei eraikin berri batean. Jarduera hori Ereaga Atalaya kooperatibaren ardurapean zegoen, eta bertan Getxoko Udaleko EAJko bi zinegotzik parte hartzen zuten.
Iazko abuztuaren hasieran, eraikuntza-enpresak eraikin babestu osoa eraitsi zuen, Udalaren baimenik gabe, eta, horregatik, udal-teknikariek obrak geldiarazteko agindu zuten. Ordutik, auziak polemika handia sortu du udalerrian, eta ustezko irregulartasunengatik epaitegietara iritsi da auzia.
Hain zuzen ere, asteartean, ikerketa bideratzen ari den epaitegiak sumarioa sekretupean jartzea agindu zuen, eta bihar, urtarrilaren 15ean, inputatuetako bost pertsona deklaratzera deitu zituzten, besteak beste, arkitektoa, aparejadorea eta kooperatibako eraikitzailea, eta bi lekuko; hala ere, azkenean, biharko galdeketak bertan behera geratu dira.
Eraispen horren harira Ertzaintzak egindako ikerketak argitu nahi du obra horren baimenetan ustezko prebarikazio-delitu bat egin ote zen, eta horrek ekarriko luke funtzionarioek edo politikariek erabakiak hartu izana, legez kanpokoak zirela jakinda.
Getxoko Udalak (EAJ eta PSE daude agintean) egiaztatu zuen obra horretarako lizentziak eraikin babestua erreformatzeko aukera ematen zuela, lau fatxadak mantenduz eta lursail berean eraikin berri bat gehituz. "Inoiz ez zen baimendu osorik eraistea", ziurtatu du.
