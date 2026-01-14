Irregularidades
¿Qué pasó con el palacete Irurak Bat de Getxo?

La empresa encargada de construir 12 viviendas en el solar del edificio tenía licencia para restaurarlo, manteniendo sus fachadas originales, que contaban con un grado de protección especial local. Sin embargo, las derribó sin el consentimiento del Ayuntamiento de Getxo.

Edificio Irurak Bat, ala izquierda, y el solar vacío, a la derecha.

Euskaraz irakurri: Zer gertatu zen Getxoko Irurak Bat jauregitxoarekin?
Un juzgado de Getxo está investigando el derribo irregular en agosto de 2024 del edificio Irurak Bat del municipio, levantado en 1845 en el número 11 de la calle San Nicolás, en el barrio de Algorta. Este palacete contaba con un grado de protección especial local.

Una empresa constructora tenía previsto construir 12 viviendas de lujo en ese solar, 6 en el propio palacete, restaurándolo y manteniendo las fachadas históricas del edificio, y otras 6 en un edificio anexo de nueva construcción. Esa actuación estaba a cargo de la cooperativa Ereaga Atalaya, en la que participaban dos concejales del PNV en el Ayuntamiento de Getxo.

Proyecto original de la cooperativa Ereaga Atalaya, con el edificio histórico en pie.

A principios de agosto del año pasado, la empresa constructora demolió la totalidad del edificio protegido, sin permiso del Ayuntamiento, y, por ello, los técnicos municipales ordenaron la paralización de las obras. Desde entonces, el caso ha generado una gran polémica en el municipio, y ha llegado a los juzgados por presuntas irregularidades.

Precisamente martes, el juzgado que instruye la investigación decretó el secreto de sumario y mañana día 15 de enero estaban llamados a declarar cinco de los imputados, entre los que figuran el arquitecto, el aparejador y el constructor de la cooperativa, además de dos testigos. Sin embargo, los interrogatorios previstos han quedado en suspenso.

La investigación de la Ertzaintza por esa demolición analiza si en las autorizaciones de esa obra se pudo cometer un presunto delito de prevaricación, que implicaría que funcionarios o políticos hubieran adoptado decisiones a sabiendas de su ilegalidad.

El Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, constató que la licencia para esa obra permitía rehabilitar el edificio protegido, manteniendo sus cuatro fachadas (salvo los miradores) y añadir un nuevo edificio en la misma parcela. "En ningún momento se autorizó el derribo completo del inmueble catalogado", ha asegurado el consistorio.

