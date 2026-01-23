BIZKAIA
Epailea Getxoko hiru zinegotzi ikertzen ari da eraitsitako jauregiaren kasuan

EAJk datozen egunotan ordezkatuko ditu ikerketapean dauden hiru zinegotziak, karguak utzi ostean. Errugabe direla berretsi dute, baina uste dute komenigarria dela kargua uztea.

(Foto de ARCHIVO) Solar donde se ubicaba el palacete REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/1/2026

Eraitsitako eraikina zegoen tokia, Getxon. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Getxon (Bizkaia) eraitsitako eraikin historikoari buruzko ikerketa judizialak prebarikazio zantzuak eta ondare historikoaren aurkako kalteak antzeman ditu Udaleko zenbait teknikaritan eta EAJko hiru zinegotzitan. Azken horiek haien karguak utzi dituzte jada, eta errugabeak direla berretsi dute.

Epaileak sumario-sekretua kendu du ostiral arratsaldean. Autoan, bi delitu posible jaso dira, eta Getxoko Udaleko hiru teknikari (hirigintzako bi goi-kargudun eta arkitekto bat) eta EAJko hiru zinegotzi inputatu dituzte.

Horiei guztiei bi delitu egozten zaizkie: alde batetik, babestutako eraikinak eraisteko edo aldatzeko proiektuen inguruan berri ematea, horren bidegabekeriaren berri izanda (Zigor Kodearen 322. artikulua); eta, bestetik, babestutako eraikinak eraistea edo larriki aldatzea (321. artikulua). Bigarren delitu horregatik beste lau pertsona inputatu dituzte ere bai.

Zehazki, 2024ko udan eraitsi zuten 1845eko eraikina, eta, horren ondorioz, prozedura judizial bat abiatu zen. Horrekin lotuta, miaketak egin dituzte berriki Udaletxean zein Santa Klara eraikineko hirigintza bulegoan, Getxoko Auzitegiak aginduta.

Kooperatibak eraikina aldatzeko lizentzia zuen, luxuzko sei etxebizitza eraikitzeko helburuarekin. Kooperatibista horietako bi EAJko zinegotziak dira (etxebizitza horietako bat erostera zihoan bikote bat). Inputatutako hirugarren zinegotziak, berriz, hirigintza arloa zuzentzen zuen.

Ertzaintzak Getxoko Udalaren bulegoak miatu zituen hilaren 14an, epailearen aginduz, San Nicolas kalean kokatutako 'Irurak Bat' jauregitxo babestua eraisteagatik irekitako ikerketaren baitan.

EAJk ohar batean adierazi duenez, "gertakariak aurrez epaitu gabe, eta errugabetasun-presuntzioa uneoro errespetatuz, datozen egunetan hiru zinegotziak ordezkatuko ditu".

Hiru zinegotziek uste dute "komenigarria" dela beren kargua uztea, haien defentsa errazteko eta alderdiaren irudi publikoa babesteko.

Justiziarekin elkarlanean jarraituko du alkateak

Testuinguru horretan, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazi du "oso egun gogorra" izaten ari dela. Halaber, justiziarekin elkarlanean jarraituko duela azpimarratu du.

Agirrek iragarri du ahalik eta lasterren ordezkatuko dituztela zinegotziak. "Arduraz lan egin dugu, erantzukizunez lan egiten jarraituko dugu eta, nola ez, justiziarekin lankidetzan", nabarmendu du.

EH Bilduk arreta handiz jarraituko du ikerketa

Ohar batean, EH Bilduk gogorarazi du Fiskaltzari jakinarazi zizkiola delituaren zantzuak, "eraispenean irregulartasunak izan zirenaren zantzuen aurrean". 

"Ezker soberanistak beharrezkotzat jo zuen ikerketa zabaltzea eta gertakariak amaierara arte ikertzea", azpimarratu du koalizioak. Testuinguru horretan, EH Bilduk arreta handiz aztertuko du nola garatzen den ikerketa judiziala..

EH Bilduk berretsi egin du "kudeaketa publikoan eredugarritasun handiena gordetzearen printzipioa, ustelkeria 0 izan behar dela, eta konpromisoa hartu du gertaera horien ikerketan azkeneraino iristeko".

PPk alkatearen dimisioa eskatu du

Eduardo Andrade Getxoko PPko zinegotziak gogorarazi du popularrek mozio bat erregistratu dutela, datorren osteguneko osoko bilkuran eztabaidatuko dena, alkatearen dimisioa eskatzeko.

Getxoko PPk uste du EAJk orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoak, eta alkateak dimisioa eman behar duela berretsi du, "Udalean oposizioaren ikerketa ezkutatzen eta zailtzen saiatzeagatik".

Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregi txikiarekin?
Ertzaintzak Getxoko Udala miatu du, eraitsitako jauregiaren auzian
