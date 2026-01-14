MIAKETA

Ertzaintzak Getxoko udaletxea miatu du, jauregiaren auzian

Ikerketa sekretupean dago eta biharko aurreikusita zeuden deklarazioak bertan behera utzi dituzte.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak Getxoko udaletxeko zenbait bulego miatu ditu, epailearen aginduz, 2024an eraitsi zuten jauregiaren auziaren baitan. Ikerketa sekretupean du epaileak.

EITBk baieztatu ahal izan duenez, miaketak zinegotzien bulegoetan ez ezik, udaleko teknikariek erabiltzen dituzten bulegoetan ere egiten ari dira.

Getxoko bigarren instrukzio-epaitegia ari da kasua bideratzen, eta hark zuzentzen ditu irekitako eginbide judizialak.

Testuinguru horretan, biharko aurreikusita zeuden galdeketak bertan behera geratu dira, iturri berdinen arabera.

Auzia

Hain zuzen ere, 2024ko abuztuan Irurak Bat jauregia eraitsi izana ikertzen ari da epaitegi bat. 1845ean eraiki zuten, Algorta auzoko San Nikolas kaleko 11. zenbakian, eta babes ofiziala zuen.

Luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko obren barruan eraitsi zuen EAJko bi zinegotzik parte-hartzea zuen Ereaga Atalaya kooperatibak.

Astearte honetan, ikerketa zuzentzen ari den epaitegiak sumarioa sekretupean jartzea agindu du, eta bihar, urtarrilaren 15ean, inputatuetako bost zeuden deklaratzera deituta, besteak beste arkitektoa, aparejadorea eta kooperatibaren eraikitzailea.

Obretan prebarikazio-deliturik dagoen ikertzen ari da Ertzaintza.

Getxoko Udalak (EAJ eta PSE daude agintean) egiaztatu zuen obra horretarako lizentziak eraikin babestua erreformatzeko aukera ematen zuela, lau fatxadak mantenduz eta lursail berean eraikin berri bat gehituz.

"Inoiz ez zen baimendu osorik eraistea", ziurtatu zuen.       

Getxo Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

Gehiago ikusi
