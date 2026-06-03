Leire kasua
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UCOk PSOE seinalatu du Leire Diezen sarearen ordainketa guztien "jatorri" gisa

Atestatuan, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko agenteek ustezko ordainketetako batzuk xehatu eta hainbat adibide jarri dituzte.

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
UCO PSOEren egoitzara joan zen Leire Diezi egindako ordainketen inguruko informazioa biltzeko. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) arabera, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiak eta Leire Diez militante ohiak ustez gidatutako taldearen gastuak ordaintzeko erabilitako dirua, baita haren logistika- edo langile-beharrak ere, "jatorri beretik etorri ziren: PSOEtik".

Ondorio hori atera dute agenteek aurkeztutaok atestatu batean. Agiri horretan azpimarratu dutenez, Santos Cerdanek, garai hartan sozialisten Antolakuntza idazkaria zenak, baimendu edo agindu zituen "ikerketapean dagoen gaiari lotuta lortu ahal izan diren ordainketa guztiak".

"Ustezko jarduera kriminalaren finantzaketa eta kudeaketa logistikoa" izeneko atalean, UCOk PSOE aipatzen du ordainketen "jatorri" gisa. Adibidez, "Leireren jarduera ordaintzeko helburua zutenak" aipatzen ditu; horiek "gutxienez" 43.225 eurokoak dira, nahiz eta beste bidaia batzuk edo ibilgailuak alokatzeko gastuak "ezin izan diren kalkulatu".

Kasu "askotan", ikertzaileek uste dute tartean jarritako sozietateak eta gezurrezko fakturazioa erabili zituztela ordainketen benetako jatorria ezkutatzeko. Bi adibide jarri dituzte: Gaspar Zarrias buruzagi sozialista ohiaren Zaño aholkularitzaren bidez Diezek jasotako 16.000 euroak, eta Ismael Oliver abokatuaren Oliver Gruppe enpresatik beste 27.225 euro.

Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak Gobernuari eta PSOEri eragiten dieten auzi judizialak ezegonkortzera bideratutako ustezko sare bati buruz zuzentzen duen auzian daude bi horiek ikertuta. Magistratuaren ustez, Zarriasek eta Oliverrek Diezi bere sozietateen bidez egindako ordainketak bideratzeko "ordezko" gisa jokatu zuten.

UCOk hainbat elkarrizketa ere jaso ditu; horietan, Oliverrek Diezi galdetzen dio nola fakturatu eta "faktura batean eta bestean" zein "kontzeptu" jarri behar duen. Diezek honela erantzun dio: "Ama-etxean, lege eta merkataritza aholkularitza, adibidez. Eta bestean, nik uste dut aholkularitza-lanak ere jarri beharko lukeela".

UCOren arabera, Oliverren estudioari PSOEk egindako ordainketa alderdiak abokatuari igorritako "enkargu-ohar bat sinatzearen baldintzapean" egongo litzateke. Ohar hori Diezek helarazi ei zion abokatuari, “nagusiaren” eskutik jaso ostean, Santos Cerdani erreferentzia eginez.

Oharrak honako hau ezartzen zuen "kontratu-objektu" gisa, "aholku-emaile" izaerarekin: "aholkularitza eta analisia, aurrekarien azterketa eta lan-bilerak; horietan, ahoz ematen dira merkataritza-dokumentuei buruzko iritziak eta ondorio juridikoak, eta gertakarien balorazioa, bezeroak baloratu beharreko balizko auzietarako".

Ana Maria Fuentes gerente sozialistak sinatu zuen dokumentua, eta Pedraz epaileak hura ere inputatu du.

Azkenik, UCOk azpimarratu du ez dakiela abokatu horrek "PSOEtik datozen beste ordainketa gehigarri batzuk" kobratu ote zituen, baina "ezin direla baztertu" esan du. Izan ere, Koldo Garcia aholkulari ohiaren defentsa bere gain hartu zuen Santos Cerdanen eta Diezen "enkarguz", eta alderdiak "ordaindu" egingo zuela esan zion.

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