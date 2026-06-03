La UCO señala al PSOE como "origen" de todos los pagos a la trama de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el dinero utilizado para pagar los gastos del grupo presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, así como sus necesidades logísticas o de personal, provino "de un mismo origen: el PSOE".

Esta es una conclusión que extraen los agentes en un atestado en el que subrayan que todos los pagos "de los que se han podido obtener elementos en este sentido, fueron autorizados u ordenados" por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista.

En el apartado titulado "Financiación y gestión logística de la presunta actividad criminal", la UCO apunta al PSOE como "origen" de los pagos y menciona, por ejemplo, los que "habrían tenido por objeto sufragar la actividad de Leire", que ascienden "al menos" a 43 225 euros, aunque hay otros de viajes o alquiler de vehículos cuya cuantía "no ha podido ser calculada".

Señala también pagos al abogado Jacobo Teijelo, investigado en el caso, por 125 000 euros, al letrado José Aníbal Álvarez, "que tampoco han podido ser cuantificados", o 20 000 euros a un medio, Crónica Libre.

En "muchos" casos, los investigadores creen que se habrían empleado sociedades interpuestas y facturación mendaz para camuflar el verdadero origen de los pagos. Ponen dos ejemplos: los 16 000 euros que Díez habría cobrado a través de la consultora Zaño, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y los 27 225 euros que habría obtenido de una empresa del abogado Ismael Oliver, Oliver Gruppe.

Ambos están investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno y al PSOE. Sospecha el magistrado que Zarrías y Oliver habrían servido de "vehículo" de los pagos a Díez a través de sus sociedades.

La UCO también incorpora conversaciones en las que Oliver consulta con Díez la forma de facturar y "qué concepto" pone "en una y en otra factura". Díez le contesta: "En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra, yo creo que también debería poner labores de consultoría".

El pago del PSOE al estudio de Oliver, según la UCO, "estaría condicionado a la firma de una nota de encargo" que el partido emite al abogado y que Díez le hace llegar, según dice, tras recibirla del "jefe", en supuesta alusión a Santos Cerdán.

La nota fija como "objeto contractual" el "asesoramiento y análisis, estudio de antecedentes y reuniones de trabajo en las que se emiten verbalmente opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos para eventuales contenciosos a valorar por el cliente", con carácter "consultivo".

El documento se encuentra rubricado por la gerente socialista Ana María Fuentes, a quien también imputó el juez Pedraz.

La UCO subraya que desconoce si este abogado "cobró otros pagos provenientes del PSOE adicionales", pero apunta que "cabría no descartarlo", ya que asumió durante un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García "por encargo" de Santos Cerdán y Díez, y esta le dijo que "el partido la va a pagar".