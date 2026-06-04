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Estebanek eta Anduezak bien arteko desadostasunen kontua arindu eta Jaurlaritzaren batasuna goraipatu dute

Desadostasunak gorabehera, EAEko erakunde nagusietan koalizioa osatzen duten bi alderdietako buruzagiek azpimarratu dute bat eginda lan egiten dutela "herria aurrera ateratzeko".

Aitor Esteban presidente EBB PNV y Eneko Andueza secretario general PSE-EE, en el Parlamento Vasco
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak eta Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak itxitzat eman dute azken asteetan bi buruzagien artean izandako ika-mika, eta alderdi ezberdinak izanik desadostasunak izatea normala dela adierazi dute. Edozein kasutan, bi alderdietako buruzagiek nabarmendu dute elkarrekin arraun egitea dela garrantzitsuena herriak "aurrera" egin dezan. 

EAEko erakunde nagusietan koalizioa osatzen duten bi alderdietako buruzagiak elkarrekin agertu dira hedabideen aurrean, Euskadiren intereserako diren inbertsioetan burokrazia eta tramitazioa arintzeko lege proposamen bat aurkezteko. 

PSE-EEk, adimen artifiziala erabiliz, Esteban igerilekura jauzi eginez zabaldutako irudiak arrakala sortu zuen bi alderdien artean, baina gaur adiskidetze irudia publikoki erakutsi dute. 

Irudi batek hitzek baino gehiago balio dutela nabarmendu du Anduezak. Estebanek, bere aldetik, ardura politikoa desadostasunen gainetik dagoela gaineratu du. 

EAJ-PNV PSE EE Politika Eneko Andueza

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