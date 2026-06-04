Esteban y Andueza minimizan sus discrepancias y ensalzan la unidad del Gobierno Vasco
El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han minimizado las discrepancias de las últimas semanas, que han enmarcado en las diferencias normales entre dos partidos diferentes, y han subrayado que lo relevante es la unidad y el acuerdo "a la hora de remar juntos" y de hacer que el Gobierno Vasco "funcione".
Los líderes de los dos partidos que comparten gobierno en las principales instituciones vascas han comparecido este jueves en la sala de prensa del Parlamento Vasco para presentar una proposición de ley dirigida a agilizar las inversiones de interés prioritario en Euskadi.
La comparecencia conjunta se produce tras semanas de encontronazos verbales entre ambos por discrepancias en distintas cuestiones como la política lingüística y el peso del euskera en las OPES y de la publicación de un 'meme' del PSE-EE sobre Esteban en el que se retrataba al líder jeltzale tirándose a una piscina acompañado de un mensaje en el que se ironizaba sobre su optimismo respecto a nuevo estatuto vasco.
Preguntados por estas diferencias Andueza se ha remitido a la comparecencia de hoy para destacar que "una imagen vale más que mil palabras". "Quédense con ella", ha insistido, mientras que Esteban ha subrayado que "la responsabilidad política está por encima de momentos buenos y malos".
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