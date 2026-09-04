Albiste izango dira: hilketa Barakaldon, lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian eta abisu horia beroagatik
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur ostirala, 2026ko irailaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Hilketa Barakaldon: Ostegun honetan Barakaldon tirokatutako 48 urteko gizona hil egin da, EITBk baieztatu duenez. Ezbeharra 20:30ean gertatu zen, Lasesarre futbol zelaiaren inguruan, gizon batek bere ibilgailutik eskopeta batekin hainbat aldiz tiro egin duenean.
- Lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian: Iñaki Guridik Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko du goizeko 8:30etatik aurrera Faktorian. Zuzenean jarraitu ahal izango da orain.eus-en.
- Abisu horia beroagatik: Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiral eta larunbaterako muturreko tenperatura altuengatik Araban, trantsizio-eremuan eta Ebroren ardatzean. Nafarroan, Aemetek alerta laranja ezarri du Ebroko Erriberan beroagatik, 38 gradu baino gehiagoko tenperaturak espero baitira.
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Hil egin da Barakaldon tirokatutako gizona
Gertaera ostegun arratsaldeko 20:30ean izan da, Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan, gizon batek bere ibilgailutik eskopeta batekin hainbat aldiz tiro egin duenean.
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