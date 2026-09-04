UDAL HAUTESKUNDEAK 2027
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Nora Abetek (PSE-EE) Bilboko alkatetzarako hautagaitza aurkeztu du

Bilboko Udaleko egungo alkateorde eta PSE-EEren bozeramaileak azaldu duenez, bere hautagaitza "hurbiltasunetik, entzute-ahalmenetik eta erabakiak hartzeko gaitasunetik" sortu da.

Nora Abete presenta su candidatura a la alcaldía de Bilbao. REMITIDA / HANDOUT por PSE-EE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2026
Abetek ostiral honetan aurkeztu du primarioetarako hautagaitza. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nora Abete bilbotarrak primarioetarako hautagaitza aurkeztu du ostiral honetan, 2027ko maiatzerako aurreikusita dauden udal hauteskundeetan PSE-EEren zerrendaburu izateko Bizkaiko hiriburuan.

Abetek adierazi du "Bilborako proiektu berri baten buru izan" nahi duela, "asmo handikoa eta pertsonetan oinarritua", eta hiriak eraldatzeko gaitasunari eutsi behar diola esan du, baina "fokua pertsonengan eta auzoetan jarriz".

Hautagai horren ustez, datozen urteetan hainbat erronka izango dituzte, etxebizitzarako sarbidea erraztea, auzoak eraldatu eta hobetzea, mugikortasuna, jasangarritasuna, enplegua eta aukerak bultzatzea eta kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzen jarraitzea, besteak beste.

"Pertsona gazte batek bere etorkizuna irudikatu ahal izango duen Bilbo bat nahi dut, familia batek etxebizitza bat eskuratu ahal izango duen Bilbo bat, non gure adinekoak lasaitasunez bizi ahal izango diren eta auzo guztiek aukera berdinak izango dituzten", adierazi du.

Abeteren hitzetan, bere hautagaitza "hurbiltasunetik, entzute-ahalmenetik eta erabakiak hartzeko gaitasunetik" sortu da.

Bozeramaile sozialistak, halaber, azken urteetan PSE-EEk Bilboren eraldaketan izan duen papera aldarrikatu du eta proiektu sozialistari bultzada berri bat ematearen aldeko apustua egin du. 

PSE EE Bilboko Udala Politika

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