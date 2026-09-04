Nora Abete (PSE-EE) presenta su candidatura a la alcaldía de Bilbao
La bilbaína Nora Abete ha presentado este viernes su candidatura a las primarias para volver a encabezar la lista del PSE-EE a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027.
Abete ha expresado su deseo de "liderar un nuevo proyecto para Bilbao, ambicioso y centrado en las personas" y ha defendido que la ciudad debe mantener su capacidad de transformación, pero "poniendo el foco en las personas y en los barrios".
Para la candidata, los próximos años estarán marcados por retos como el acceso a la vivienda, la transformación y mejora de los barrios, la movilidad, la sostenibilidad, la generación de empleo y oportunidades, y la necesidad de seguir garantizando unos servicios públicos de calidad.
"Quiero un Bilbao en el que una persona joven pueda imaginar su futuro, en el que una familia pueda acceder a una vivienda, en el que nuestros mayores puedan vivir con tranquilidad y en el que todos los barrios tengan las mismas oportunidades", ha señalado.
Abete ha asegurado que su candidatura nace "desde la cercanía, la escucha y la capacidad de tomar decisiones".
La portavoz socialista ha reivindicado asimismo el papel desempeñado por el PSE-EE en la transformación de Bilbao durante los últimos años y ha apostado por dar un nuevo impulso al proyecto socialista.
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