AZPEITIKO HILKETA

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Azpeitiko hilketaren ustezko egilea atxilotu dute Ondarroan

Ertzaintza haren bila ari zen asteartetik, eta azkenean, gaur goizaldean, ustezko hiltzaileak bere burua entregatu du ertzain-etxean. Arma bat zeraman soinean, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den.

(Foto de ARCHIVO) La ertzaintza registra varios domicilios en las calles Paulo VI Auzunea y Arretxe del barrio de Landeta en relación con el tiroteo de ayer, a 2 de septiembre de 2026, en Azpeitia, Guipuzcoa, País Vasco (España). Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según ha informado la Ertzaintza. La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego pasadas las nueve de la noche, y está buscando al autor de los hechos. Arnaitz Rubio / Europa Press 02/9/2026
Ertzaintza Azpeitian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 43 urteko gizon bat atxilotu du gaur Ondarroan, asteartean Azpeitian izandako hilketaren ustezko egilea izatea egotzita. Ustezko hiltzaileak bere burua entregatu du Bizkaiko udalerriko ertzain-etxean. Orain-ek jakin duenez, gizonak arma bat zeraman soinean, baina ez dute jakinarazi hilketan erabilitkoa ote den.

Asteartean, irailaren 1ean, 20:15 aldera, Azpeitiko Artzubia etorbidean, gizon batek beste bat hil zuen tiroka, eta ibilgailu batean ihes egin zuen bertatik. Zaurien larritasunaren ondorioz, 31 urteko biktima bertan hil zen.

23:25 aldera, susmagarriak erabilitako ibilgailua aurkitu zuten Azpeitiko hiriguneko beste toki batean.

Azpeitiko eta inguruko beste herri batzuetako hainbat tokitan hainbat egunez bilaketa eta miaketa lanak egiten aritu ondoren, ustezko hiltzailea, 43 urteko gizon bat, 05:30ean agertu da Ondarroako ertzain-etxean. Bertan atxilotu dute, su-armaz egindako hilketa delitua egotzita.

Atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik, eta beharrezko izapideak amaitutakoan utziko dute epailearen esku.

Azpeitia Ondarroa Ertzaintza Gizartea

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