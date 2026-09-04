Ikasturte berria ate joka, familiak azken erosketekin ari dira
Ikasturtea hasteko egun gutxi falta direnean, familiak azken erosketak egiten ari dira. Liburuak, arropa eta eskola-materiala tarteko, ikasle bakoitzeko batez beste 500 euro inguruko gastua dakar itzulera honek.
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Euskadiko errepideetan izandako ezbeharren kopuruak % 18,5 egin du behera uda honetan
Ibilbide luzeko joan-etorriak 4,28 milioira iritsi dira; bitartean, nazioarteko trafikoa egonkor mantendu da, eta barnekoa ia % 2 hazi da.
Sei pertsona zauritu dira Bilbon, autobus baten eta tranbia baten arteko talkan
Istripua 14:00ak aldera jazo da, Plaza Biribilean. Autobusaren gidariak maniobra bat egin behar izan du biribilgunean, gurutzatu zaion taxi bat saihesteko, eta aurrez aurre jo du tranbia.
Epaileak artxibatu egin du Getxoko Irurak Bat jauregitxoaren kasua, hirigintza deliturik eta prebarikaziorik ez dagoelako
Magistratuak uste du higiezina eraistea (2024ko abuztuan egin zen) hirigintza-araudiaren babespean zegoela, eta ondorioztatu du ez dagoela ikertzen jarraitzeko oinarririk. Hamar pertsona ikertuta zeuden auzian, tartean EAJko hiru zinegotzi ohi. Testuinguru horretan, Getxoko PPk eta EH Bilduk helegiteak aurkeztuko dituztela iragarri dute.
Albiste izango dira: hilketa Barakaldon, lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian eta abisu horia beroagatik
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Barakaldon ostegunean tirokatu zuten gizona hil egin da
Osteguneko 20:30ean, Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan, gizon batek ibilgailu baten barrutik hainbat aldiz egin zion tiro eskopeta batekin.
Gizon bat larri zauritu dute Barakaldon izandako tiroketa batean
Tiroketaren ustezko egileak ihes egin du, eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion.
Adingabe marokoar diabetiko bat hil da Ceutako harrera-zentro batean
Gaztea intsulina-mendekoa zen eta egunean zegoen osasun-kontrol guztietan.
2026ko Ebaluazio Diagnostikoak Euskadiko hezkuntza-sistemaren bilakaera positiboa islatzen du
Txostena ostegun honetan aurkeztu da, eta ekitatean egindako aurrerapenak, testuinguru sozioekonomikoari lotutako desberdintasunen murrizketa eta atzerritar jatorriko ikasleen bilakaera positiboa nabarmentzen ditu.
Gidari bat atxilotu dute Beasainen, polizia-kontrol bati iskin egin eta agenteen aurka egin baitu
35 urteko gizonezkoak positibo eman du alkoholean eta drogetan, eta autoan zeramatzan bost gramo speed konfiskatu dizkiote.